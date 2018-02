Pardubičtí florbalisté znají jména svých nových trenérů

„Ze začátku jsem byl šokovaný. Nejen z toho, že u týmu skončil Milan Koubek. Stále to všechno vstřebávám, protože je to velká čest, neskutečný závazek a výzva dohromady. S týmem chceme ve zbytku sezony dokázat jediné - vrátit ho do pohody, ve které se nacházel v první polovině letošního ročníku. Rádi bychom najeli na vítěznou vlnu a udělali poslední krok do vysněného play-off,“ přeje si Štancl.

Před bývalými trenéry smekám, říká Zozulák

„Láďa Štancl byl z našeho pohledu logickou volbou. Působí u nás už téměř tři sezony na pozici šéftrenéra mládeže. Od té doby se neuvěřitelně trenérsky posunul, má chuť na sobě pracovat a je to skutečný florbalový nadšenec. Honza Černohorský je taktéž náš současný trenér mládeže a zároveň bývalý extraligový hráč,“ vysvětluje sportovní ředitel Sokola Martin Zozulák.

Klub byl s Černohorským domluvený, že od dalšího ročníku nastoupí v pozici asistenta u ‚áčka‘ už v průběhu sezony. „Tento posun jsme tedy udělali o pár měsíců dříve, a Honza tak má alespoň více prostoru na poznání týmu a superligového kolotoče,“ myslí si Zozulák.

Štancl a Černohorský se do rolí extraligových koučů přesunují potom, co v minulém týdnu na vlastní žádost skončili Milan Koubek a Ondřej Vichr.

„O vzniklé situaci jsme diskutovali. Jejich řešení naprosto respektuji a plně chápu. Ale smekám před nimi, měli na dosah historický úspěch našeho klubu, a přesto se rozhodli skončit. Drtivá většina trenérů by tohle podle mě nikdy neudělala,“ doplňuje Zozulák.