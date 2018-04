Ústí hraje pochodovou hru a nám to dělá potíže, řekl pardubický Pandula

Byli kousíček od pohromy. Hráče Beksy ve čtvrtek na Dašické dělila od dvouzápasového deficitu ve čtvrtfinále play off proti Ústí nad Labem jediná střela - jenže hostující pivot David Šteffel ji k obrovské úlevě domácí lavičky i fanoušků v závěru neproměnil.

„Určitě jsme si oddechli,“ přiznal slovenský křídelník Beksy Dušan Pandula, který si po těsné výhře 76:75 v šatně ledoval koleno. „Ale hraje se na čtyři zápasy, máme jen jedno vítězství. Bude to nejspíš dlouhá série, nic není vyhrané,“ konstatoval.

Pokračovat bude nejen na hřišti - Ústečtí totiž kvůli poslední akci podali protest na řízení zápasu. Domnívají se, že byl Šteffel faulován, a měl tudíž házet dvě šestky...

Samotný zápas byl opět především bojem.

„Oni strašně zahušťují prostor pod košem, jsou od odstoupení a nechávají nás střílet,“ líčil Pandula. „A nám to zatím nějak extra nepadá. To je klíč. Kdybychom víc dávali z venku, tak by Ústí mělo větší problémy. Takhle jim taktika, co na nás hrají, vychází,“ poznamenal.

První čtvrtinu Ústí získalo pro sebe poměrem 20:11, a to ještě domácí mohli být rádi. Ve druhé se zdálo, že konečně chytají rytmus -přitáhli v obraně a najednou vedli. Jenže pak opět přišel útlum a přetahovaná o každý bod.

„Jako kdyby si hráči Ústí zase uvědomili, že pokud s námi chtějí hrát, musejí zastavit náš rychlý protiútok. Podařilo se jim to. Znovu se hrálo pět na pět, taková pochodová hra, co chtějí oni,“ řekl Pandula.

Do zápasů v Ústí bude Beksa chtít právě tohle změnit - ostatně, jejím předsevzetím to bylo už před druhým pardubickým duelem.

„Doufám, že s každým dalším utkáním budou unavenější. Mají užší rotaci, tak je snad postupně uběháme. Není legrace hrát čtyři zápasy v šesti lidech,“ věřil Pandula.