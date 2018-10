Podali jsme dobrý výkon, hodnotil pardubický kouč duel se Saratovem

„Říkali jsme si, že musíme zahájit zápas aktivně,“ říkal po něm kouč Beksy Levell Sanders.

Minimálně v první čtvrtině se to j eho týmu dařilo. Utkání začalo vinou technických problémů zhruba o dvacet minut později, a to se nejspíš na hře Saratova podepsalo. Pardubice na něj vlétly a po prvních deseti minutách vedly 25:16.

„Měli jsme dobrý vstup do zápasu, trefovali jsme hodně košů a to nás dostalo do zápasu,“ pokračoval Sanders.

Pak se ale Saratov oklepal a začal proměňovat to, co se mu nedařilo v úvodu. I když ještě Pardubice po druhé čtvrtině vedly o bod 45:44...

„Soupeř hodně změnil hru, hlavně obranu. Nadále jsme však měli hodně otevřených střel, které jsme ale bohužel neproměnili,“ litoval Sanders.

A druhý poločas? V něm se naplno projevil rozdíl mezi oběma soupeři. Speciálně pak ve čtvrté čtvrtině, kterou Saratov vyhrál 31:22.

„Má velmi dobré hráče, kteří se předvedli hlavně v soubojích jeden na jednoho, proměňovali střely a to je uklidnilo,“ uznal Sanders.

Další zápas ve FIBA Europe Cupu Pardubice čeká 31. října venku proti izraelskému celku Ironi Ness Ziona. Beksa se do něj i přes prohru chce odrazit právě od výkonu proti Saratovu.

„Po středě nemohu říct nic špatného ani o mých hráčích. Bojovali ze všech sil a předvedli dobrý výkon. Myslím si, že na tom se dá stavět,“ tvrdí Sanders.