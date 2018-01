Paralelní slalomy ve Stockholmu vyhráli Zenhäusern a Lösethová

SP v sjezdovém lyžování ve Stockholmu paralelní slalom Muži: 1. Zenhäusern (Švýc.), 2. Myhrer (Švéd.), 3. Strasser (Něm.), 4. Aerni (Švýc.), 5. Hirscher, Matt (oba Rak.), Yule (Švýc.) a Hargin (Švéd.).

Průběžné pořadí slalomu (po 10 závodech): 1. Hirscher 774, 2. Kristoffersen (Nor.) 630, 3. Myhrer 453, 4. Matt 388, 5. Yule 370, 6. Aerni 297.

Průběžné pořadí SP (po 29 závodech): 1. Hirscher 1294, 2. Kristoffersen 1045, 3. Svindal 716, 4. Jansrud (oba Nor.) 665, 5. Feuz (Švýc.) 636, 6. Pinturault (Fr.) 627, ...151. Berndt (ČR) 1. Ženy: 1. Haverová-Lösethová (Nor.), 2. Holdenerová (Švýc.), 3. Vlhová (SR), 4. Hansdotterová (Švéd.), 5. B. Schildová, Gallhuberová (obě Rak.), Geigerová (Něm.) a Curtoniová (It.).

Průběžné pořadí slalomu (po 10 závodech): 1. Shiffrinová (USA) 780, 2. Vlhová 605, 3. Hansdotterová 561, 4. Holdenerová 545, 5. B. Schildová 378, 6. Meillardová (Švýc.) 292, ...49. Capová 12, 50. Dubovská (obě ČR) 7.

Průběžné pořadí SP (po 29 závodech): 1. Shiffrinová 1513, 2. Holdenerová 842, 3. Vlhová 754, 4. Rebensburgová (Něm.) 714, 5. Hansdotterová 657, 6. Weiratherová (Licht.) 601, ...65. Ledecká 77, 108. Capová 12, 112. Pauláthová 8, 114. Dubovská 7 (všechny ČR).