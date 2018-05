Stolní tenisty Ostravy dotáhl k titulu řecký kouzelník Gionis

Ať se protivníci snaží sebevíc a posílají na něj smršť dělových projektilů, Gionis vše vrátí. A pokud sám dostane příležitost k útoku, nemilosrdně ji využije.

Díky nesporným kvalitám i atraktivnímu stylu si 38letého Řeka pro aktuální sezonu vyhlédl Petr Korbel, aby jeho týmu TTC Ostrava 2016 pomohl prorazit v evropských pohárech a obhájit domácí titul. „Při vybírání kádru pro letošní ročník jsem se snažil dívat i na herní pojetí, špičkový obranář je velkým oživením týmu i celé soutěže,“ prozradil bývalý úspěšný český reprezentant.

Korbelova slova potvrdil Gionis ve finálové sérii české Extraligy, kde Ostrava vyzvala pražské El Niňo. Diváci hltali každý jeho pohyb, mnohdy nevěřícně kroutili hlavami, že se i z takové pozice dokázal ubránit. Byl nezastavitelný. S přehledem ovládl všech šest dvouher, soupeře doháněl až k zoufalství tím, že vždy vrátil další zdánlivě nechytatelný míček přesně na stůl.

Především díky skvělým výkonům řeckého borce zvítězila Ostrava ve finále 3:0 na zápasy. Trenér poraženého El Niňa Josef Plachý uznal: „Gionis byl rozdílový hráč. Zvládl nelehkou úlohu jedničky a my na něj nedokázali vyzrát.“

A jak své roční angažmá v Česku hodnotí on sám? „Samozřejmě když sezonu zakončíte jako mistři, tak jste spokojení. I když se ode mě čekali jen výhry, necítil jsem žádný tlak. Mám zkušenosti z Francie, Německa, Polska i mezinárodních turnajů, takže pro mě bylo nejdůležitější zůstat soustředěný,“ sdělil sympatický Řek a vzápětí odběhl udělat si fotku s pohárem pro vítěze Extraligy.

Za poslední tři sezony pořídil hned tři takové momentky. Před dvěma lety se radoval v Německu, loni v Polsku, letos přidal do seznamu kariérních úspěchů i titul českého šampiona.

Přítomnost hvězdného spoluhráče pozitivně zasáhla i další členy kádru staronového šampiona. Tomáš Tregler se v boji o titul vzedmul k parádnímu výkonu, srbský reprezentant Aleksandar Karakaševič zase navzdory viditelnému vyčerpání úřadoval v posledním zápase celého finále. Oběma se hrálo lépe s vědomím, že Gionis své dva body téměř jistě udělá.

„Panos (Gionis) je super kluk. Na to, jaká je to hvězda si vůbec na nic nehraje,“ ocenil Tregler. „Chodí s námi normálně na trénink, rozehrává se stejně jako my, nechce žádný speciální program, Přeju mu co nejvíce štěstí v dalším působišti,“ rozloučil se.

Ano, Gionis v příštím roce nebude pokračovat v ostravském klubu. Vrací se zpět do polské Bogorie, tedy do týmu, se kterým získal mistrovský titul loni. A pokud si řecký obranář udrží formu z finále české Extraligy, dost možná se opět vyfotí s trofejí.