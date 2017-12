Do Otrokovic nejezdí nikdo rád, říká nová opora tamních florbalistů

„Skvělá volba,“ říká 22letý centr o hostování v Otrokovicích. V létě přitom registroval nabídky z Ostravy a Střešovic. „Nevím, jestli bych tam hrál tolik. Už to, že jsme před nimi v tabulce, je zadostiučinění.“

Proč jste upřednostnil Otrokovice?

V Ostravě je rivalita s Vítkovicemi. Kluby se nemusí. Tatran? Nechtěl jsem se stěhovat do Prahy.

Z Vítkovic jste přišli spolu s Markem Švajným. To bylo v plánu?

Odcházelo pět hráčů. Někteří do zahraničí, jiní do nižších lig. Říkali jsme, kam půjde jeden, tam půjde druhý. Dostali jsme nabídku od trenéra Otrokovic, který zjistil, že jsme volní. Po chvilce váhání jsme se rozhodli.

Ve Vítkovicích jste neviděl budoucnost?

Nemuseli jsme odejít. Trenér Brus by nám nedával tolik prostoru, kolik bychom si představovali. Šel jsem jen kvůli času ve hře, Mara nebyl spokojený i kvůli jiným věcem.

Cestování vám nevadí?

Není úplně jednoduché. Ale zatím jsou silnice v pohodě. Jsem zvědavý, jak to bude v zimě. To nejhorší teprve přijde. Bude to trvat déle.

Čím vám Otrokovice tak sedly?

Pro mě je zásadní článek Mara Švajný v obraně. Trenér nás nechává hrát hodně naši hru. Z Vítkovic jsme na sebe zvyklí. Hraje se tam jiným stylem. Kluci se nám přizpůsobili, začali hrát podle vítkovického vzoru. Delší krosy, góly do prázdných branek. Zatím to vychází.

Ve střetnutí s Českou Lípou jste zvládl i sedm bodů. Počítal jste si je?

To se jen tak nestává. Vyšlo úplně všechno nejen mně, ale celému týmu. Zadarmo to nebude. (úsměv) Původně to měla být flaška, pak se to prý zvýšilo na demižon.

Po úvodním zápase odvetné části jste pátí. Na co si troufáte?

Nepostoupit do play-off by bylo velké zklamání. Sezona vychází nad očekávání dobře. Nevím, jestli je to i námi... Přinesli jsme svůj pohled na hru. Kluci jsou ale skvělí sami o sobě, hlavní je týmový výkon.

V sobotu hostíte vedoucí Boleslav. Jak působí na soupeře bouřlivé otrokovické prostředí?

Povrch je specifický. Parkety jsou naleštěné a hlavně divácká kulisa je naprosto neskutečná. Pro domácí tým je šestý a nebál bych se říct, že i sedmý hráč do pole. Do Otrokovic nejezdí nikdo rád. Už jenom proto, že kluci hrají urputný styl a nikomu nedají nic zadarmo.