Kouč Otrokovic: Udělali jsme všechno, co bylo v našich silách

Skóre jednotlivých utkání mu dává za pravdu; až na první duel (2:7) byly zbývající tři dlouho na vážkách – 3:4, 4:5 po samostatných nájezdech a 3:6.

„Náš výkon se stupňoval. Udělali jsme všechno, co bylo v našich silách. Rozhodovaly maličkosti. Soupeř byl o malinko lepší a měl i více štěstí,“ shrnul Kvapil.

Z pohledu superligové hierarchie se střetly dva rozdílné florbalové světy. Chodov je dvojnásobným obhájcem titulu s kupou reprezentantů a několikanásobně vyšším rozpočtem, než disponují provinční Otrokovice. „Hlavně doma jsme ale odehráli výborná utkání a věřili, že sérii můžeme otočit,“ podotkl Kvapil.

Panteři vypadli s Chodovem ve čtvrtfinále také loni, pokud by přitom získali v základní části o bod více, skončili by čtvrtí a superfavoritovi by se v úvodním kole play off vyhnuli.

„Sezona je dlouhá a takhle se nedá kalkulovat. Ale jsem přesvědčený, že proti komukoliv jinému než Chodovu bychom v současné formě odehráli ve čtvrtfinále více zápasů,“ míní Kvapil, který převzal tým v lednu po odvolaném Karlu Ševčíkovi.

Na exponovaný post se posunul z pozice asistenta nejen u mužů, ale také u juniorů. Zároveň ještě působil u prvoligových žen Vsetína.

„Přeskakoval jsem z jedné soutěže do druhé. Psychicky to bylo náročné, ale s kluky jsme si navzájem věřili,“ těší Kvapila.

Ve stejném režimu však v příští sezoně pokračovat nehodlá: „Tohle byl obrovský extrém.“

Panteři mají o jeho služby zájem i pro příští ročník, ke stolu s vedením si ale Kvapil sedne, až dokončí svoji práci v play off juniorů a u vsetínských žen, s nimiž postoupil už do semifinále. Z extraligy florbalistek má přitom trenérskou nabídku. „Panteři mi ale za ten rok přirostli k srdci, bude to těžké rozhodování,“ ví Kvapil.

Jednat bude s šéfem klubu Karlem Ťopkem, který se v sérii s Chodovem rozloučil s úspěšnou kariérou. „Pokud bych zůstal u týmu, přál bych si, aby pokračoval. Má cenu ho přemlouvat, je to obrovská osobnost celého klubu s velkým vlivem na tým. Ale bude to strašně těžké,“ doplnil Michal Kvapil.