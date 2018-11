V čem vězí trápení? Neudržíme koncentraci, vědí ostravští volejbalisté

„V Brně se těžce vyhrává, takže to byl dobrý začátek. Odehráli jsme dobré utkání s Libercem (2:3),“ uvedl ostravský trenér Jan Václavík. „Kdybychom zvítězili doma s Příbramí (vedli 2:0, leč padli 2:3 – pozn. red.), tak se na to díváme trochu jinak. Je tam však to kdyby...“

V dalších extraligových zápasech, jak kouč uvedl, Ostravští dostali na držku. „To na nás dolehlo. Sebevědomí je hrozně prchavé a my ho teď nemáme na rozdávání. Ještě že jsme v poháru se Zlínem zvládli tie break.“

Jenže v dalším ligovém utkání podlehli Českým Budějovicích 1:3, když ve třetí sadě uhráli pouhých 12 bodů!

„Ukázalo se, že neudržíme potřebnou koncentraci. To je náš problém,“ řekl ostravský kapitán Jan David. „Vyhrajeme jeden set jednoznačně a už myslíme, že ten další se dohraje sám. Polevíme, soupeř se rozehraje a my se už nemůžeme dostat do tempa.“

David dodal, že s Českými Budějovicemi mužstvo potopily i zbytečné chyby na servisu a mnoho nevynucených chyb v útoku.

To jsou věci, s nimiž měl ostravský tým potíže i v předešlých duelech. „Sám nevím, co se děje. Ptá se mě na to hodně lidí,“ uvedl Jan David. „Nevím, jestli po dobrém setu vždy usneme na vavřínech a najednou nebojujeme, jak bychom měli. Zdá se mi, že stačí, aby nás soupeř trochu zatlačil, a nám to přestane jít,“ přemítá nejúdernější ostravský hráč, smečař David Janků.

Ostravským se nedaří dohrávat bodové míče. V útoku bývají zbrklí. „Je to tak. Přitom kolikrát je při hře jasné, kudyma máme útočit, a stejně balon kolikrát odehrajeme zbytečně zbrkle,“ potvrdil Václavík.

Větší jistota chybí nahrávačům. Sezonu rozjel Blazej Podlešný, ale v poháru se Zlínem a nyní proti Českým Budějovicím byl v základu Jakub Štefko. „Nikdo není nesmrtelný, takže šanci dostal Štefi,“ komentoval změnu na stěžejním postu trenér Václavík.

Ostravští se trápí i na podání

A Ostravští se od druhého kola trápí i s podáním. Přitom na to chtěli sázet. „Byla to činnost, která nás táhla v přípravě. Teď se do servisu nemůžeme dostat, abychom soupeře odtlačili od sítě a seskupili dobrou obranu,“ povzdechl si Jan Václavík. „Podání se nedaří hráčům, jimž celou kariéru jde. Je to o sebevědomí, které odešlo, a my ho znovu musíme do sebe dostat.“

David Janků tvrdí, že se sezona ještě rozjíždí, takže z dosavadních výsledků není nervózní. Právě on je jednou z opor, jimž se servis nedaří. Zato v minulé sezoně jím protivníky ničil. „To jsem sám koukal...“ usmál se. „Ale i před rokem jsem zpočátku neměl nějaký extra dobrý servis. Dostal jsem se do něj až po Vánocích. Takže furt doufám, že to přijde. Jsem v klidu.“ Jak z nynější situace ven?

„Pořád se hledáme, ale potřebujeme vyhrát, dobře trénovat, aby se nám začalo zvedat sebevědomí a potvrdili jsme to v zápasech,“ odpověděl Jan Václavík.

„Musíme využít naši zbraň – hrát agresivně,“ dodal Jan David. „Jsme ale mladý tým. Na klucích je vidět nervozita. Jsou nyní pod velkým tlakem a někteří se s tím neumějí porvat.“ David Janků připouští, že mladému mužstvu trochu chybějí zkušenosti. „Všichni do toho musíme dát více než sto procent a raději se musíme na hřišti srazit, než abychom si dávali přednost a míč spadl na zem.“

Další příležitost zabrat mají Ostravští v sobotu, kdy od 18.00 hrají v Odolena Vodě.