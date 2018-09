Ostravští volejbalisté výrazně obměnili svůj tým. Cílem je play off

Přišli: nahrávači Blazej Podlesny z Rybniku a Jan Štefko z Karlovarska, smečař Anton Menner z Nitry a univerzál Mitchell Beal ze švýcarské Jony a smečaři Vojtěch Bauman, univerzál Jakub Dvořák a libero Matouš Vancl z juniorky.

Odešli: nahrávači Mateusz Biernat do Liberce a Filip Bořuta do Green Volley, univerzálové Matěj Šmídl do Ravenny, Jakub Balon do Sokola Vídeň a Radek Šoltys do VŠB Ostrava a smečaři Lukáš Vašina do Karlovarska a Christopher Nugent se vrátil do USA.