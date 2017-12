Ostravským volejbalistům funguje obrana. Zato na smeči hledají ranaře

Ostravští už jedenáct utkání hledají ranaře, útočníka, o něhož by se mohli opřít.

„Na špici jsme v příjmu, jsme jedním z nejlépe blokujících celků a hodně vysoko jsme i na servisu... Pak je čtvrtá veličina – útok. A ten nám hapruje. Proto nejsme tak vysoko, jak bychom si přáli,“ prohlásil ostravský trenér Jan Václavík po sobotní výhře 3:0 nad ČZU Praha.

Na bloku jsou Ostravští po Českých Budějovicích druzí nejlepší. „Hodně dbáme na trojbloky, a to i v situacích, kdy na ně jiné celky nechodí. A vyplácí se nám to,“ uvedl Václavík. Hned dodal, že to jde za jeho předchůdcem Zdeňkem Šmejkalem. „On to do nás hustil.“

Nejvíce bodujícím hráčem každého týmu bývá diagonální hráč. Je jím i v Ostravě – Matěj Šmídl. Dosud má na kontě 178 bodů, což je druhý nejvyšší počet mezi extraligovými volejbalisty. Lépe na tom je jen ústecký Filip Kramár (198 bodů).

„Ale v úspěšnosti Matesových útoků (39 procent – pozn. red.) to už tak slavné není,“ upozornil trenér Václavík. „Vím, že bych se potřeboval dostat výš,“ uznal Matěj Šmídl. „Minulou sezonu jsme s Biernym mohli hrát poslepu, ale teď se nemůžeme úplně sejít. Nevím, v čem to je. Celý náš tým se v útoku hledá od druhého kola, od prohry ve Zlíně.“

Václavík upozornil, že Šmídl ještě není hráč, který nebude chybovat a bude spořádaný. „Mates je impulzivní, jde do toho hlava nehlava a z toho často plynou chyby. Řešíme to s ním a v utkání s ČZU Praha to bylo vidět. Ve druhé polovině základní části extraligy může být on tím tahounem.“

Kapitán a nahrávač Mateusz Biernat věří, že Ostravští budou pořád bojovat o pátou příčku. „Náš tým je mladý, ale má velký potenciál,“ uvedl. „Je postavený na smečaři, jemuž je osmnáct let, myslím Lukáše Vašinu, a na dvacetiletém univerzálovi, což je Mates Šmídl. Oba mají nejlepší roky před sebou, aby se naučili profesionální volejbal, profesionální přístup k němu. To chce čas.“

Biernat souhlasí, že se jim nedaří najít spolehlivého smečaře, jakého mají nejlepší celky. „Borce, který řekne nahrávači: Dáš mi to a já balon složím... Možná ho najdeme ve druhé půlce soutěže,“ řekl Mateusz Biernat. „Dosavadní zápasy nám ukázaly naše slabiny. Ale není to jen o tom úderném smečaři. Musíme být v útoku odvážnější a drzejší.“

Jan Václavík označil výhru nad ČZU za hodně důležitou. „Je to ale první krok. Jen doufám, že jsme se dostali ze slabší fáze.“