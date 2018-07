Opora obrany Steelers: Zranění mrzí, ale věřím klukům, že Lions porazí

„To se holt stává. Nejsem nejmladší, dlouho jsem hrál bez zranění,“ bere Foldyna prozaicky úraz, který mu předčasně ukončil sezonu.

Steelers teď v sobotu budou doma hrát proti Prague Lions o postup do finále Bitters ligy, které se bude konat příští víkend v Ostravě. Musí vás hodně mrzet, že se nedostanete na hřiště, ne?

Mrzí to, samozřejmě, protože si nezahraju semifinále a finále, ale jinak to tolik nebolí, protože mám výborného náhradníka, takže můžu být v klidu.

Takže nejste ani trochu nervózní, že po vás zůstala v sestavě díra?

Můj back up (náhradník - pozn. aut.) Adam Janečka je super kluk, jsem plně nahraditelný. Adam má šanci být mnohem lepší než jsem já, takže se nemusím vůbec bát.

Zranil jste se při zápase v Brně. Tušil jste hned, že máte po sezoně?

Šel jsem do toho hitu nepřipravený, respektive nezpevněný, a v tom koleni mi prasklo. Věděl jsem, že je něco špatně, v první chvíli jsem nemohl stoupnout na nohu. Ale po prvotním ostříkání kelenem jsem normálně chodil. Říkal jsem si, že to bude v pohodě, dokonce jsem tu nohu rozběhal, ale další den bylo jasné, že je to špatné.

Semifinále Bitters ligy a Czech Bowl Tým Ostrava Steelers bude hrát semifinále nejvyšší domácí soutěže v americkém fotbale v sobotu 7. července na hřišti v OstravěMariánských Horách. Soupeřem jim bude celek Prague Lions. Vítěz postoupí do ligového finále. Czech Bowl se uskuteční 14. července na Městském stadionu v OstravěVítkovicích, druhý finalista vzejde ze semifinálového souboje mezi Sígrs Brno a Prague Black Panthers.

Koleno oteklo?

Bylo dvojnásobné. Mám přetržený přední zkřížený vaz a doktor Pavliska se k tomu postavil okamžitě - v pondělí po víkendovém zranění jsem měl kontrolu, za čtyři dny magnetickou rezonanci a už jsme plánovali operaci. Tu už mám teď za sebou.

Jsou sportovci, kteří naplno fungují i bez předního zkříženého vazu. Nelákalo vás nechat nohu odpočinout, částečně zahojit a dohrát sezonu s tím, že na operaci byste šel až po ní?

Chuť hrát je obrovská, ale říkám si, že člověk má rodinu a jiné povinnosti. Fotbal je sice druhá nejlepší věc v životě, ale rodina je důležitější. Rozhodl jsem se, že si to nechám operovat a příští rok budu hrát. To je důležitější, než abych hrál teď.

Připravil jste se ale o semifinále a případně o Czech Bowl v Ostravě. Šance hrát finále Bitters ligy doma v Ostravě se příště už nemusí opakovat.

O mě nejde. A touha hrát Czech Bowl v Ostravě je pro kluky obrovská, takže věřím, že tam postoupí.

Nesrazí je tíha odpovědnosti?

Klukům věřím, že jsou schopni Lions porazit.