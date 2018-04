Náhrada za zraněnou posilu? U Steelers musí naskočit veterán po infarktu

„Henri už telefonoval, musel zůstat v nemocnici přes noc. Bolí ho krk a horní část zad. Naštěstí se ukázalo, že ho bolí jen svaly, páteř je v pořádku,“ informoval hráčův otec Jukka Väänänen.

Největší předsezonní posilu tak na hřišti nahradil Alan Kosniovský. „Původně jsem byl trojka, opravdu jsem měl jen hlídat záda mladým,“ líčil zkušený 38letý hráč.

„Dvojka Michal Dudek má nějaké problémy s ramenem a rozhodl se, že zkusí hrát jako receiver, takže se to takhle vyvinulo. Hlavně ať je Henri v pohodě,“ přál si Kosniovský, který se k aktivní kariéře v americkém fotbale vrátil po dvou letech.

„Naposledy jsem hrál v roce 2016 ve Zvolenu. Skončil jsem po osmnácti operacích, měl jsem toho dost. K tomu jsem měl loni v březnu infarkt,“ líčil hráč, který však několika přesnými pasy prokázal, že z umění quarterbacka nic neztratil.

Hned jeho první přihrávka mohla skončit touchdownem, kdyby hozený míč spoluhráč zachytil lépe. „Celé to tak bylo postavené. Měli jsme dvě tři akce na to, abychom je ošálili, protože jsme věděli, co obrana Lions dělá, jak se hýbe. Ale chybí tam timing, každý receiver běhá jinak,“ vysvětloval Kosniovský. „Je to jako ve všech sportech - když trénuje s týmem áčkový quarterback, má víc času se s týmem sehrát. Já už jen jako náhradník tolik příležitostí na sehrání nemám.“

Steelers, kteří v minulé sezoně došli až do finále ligy a letos pomýšleli na titul, jsou tak ve svízelné situaci. V prvním zápase v Pardubicích si poranil koleno nejlepší runningback minulé sezony Dominik Dvorský, po druhém zápase se marodka rozrostla nejen o quarterbacka Väänänena a stopku pro příští zápas zřejmě dostane od disciplinární komise i vyloučený Griffeth.

„Sezona je dlouhá. Uvidíme, jak to bude s Henrim, jak dlouho vydržím já. Mám dvě malé děti, práci, je mi 38 let a teď tady mám po infarktu běhat s mladými kluky. Uvidíme, jak to půjde,“ podotkl Kosniovský. „Bude to těžké. Celé to bude o tom vyhnout se v semifinále favoritům z Black Panthers,“ zmínil veterán možnou cestu do vysněného Czech Bowlu.