Volejbalová Ostrava buduje novou osu družstva, prověří je Prostějov

Nehledě na to, že Prostějov posílily smečařky Petra Kojdová a Marie Toufarová, které minulou sezonu působily ve Francii a předtím byly oporami Ostravy.

Změny TJ Ostrava Příchody: nahrávačky Simona Lukáčová z Košic a Petra Kašparová z Hnojníku, blokařka Michaela Nečasová z Liberce, smečařky Magdaléna Zedníková z Lucemburska a Kristýna Závodná, univerzálka Monika Adamčíková a libero Kamila Červenková. Odchody: Kateřina Valková (Olymp Praha), Iva Šípová a Nikola Teperová (Frýdek-Místek), Hana Čuboňová (Lucembursko), Iva Nachmilnerová ukončila kariéru, Helena Kojdová bude mít mateřské povinnosti.

Ostravanky se i letos musejí vypořádávat s odchodem nejlepších hráček - Kateřiny Valkové, Ivy Nachmilnerové a právě Petry Kojdové.

„Byla to osa týmu,“ podotkl Pommer. „Nicméně se nám podařilo zase poskládat dobrý mančaft. Možná nám bude trochu chybět zkušenost, ale tu musíme nahradit bojovností, a s mladým týmem musíme hrát na hranici rizika. Extraliga bude nahoře mnohem vyrovnanější než minule.“

Družstvo opět čeká i evropský pohár. Tentokrát kvalitnější Pohár CEV, přičemž v osmifinále se utkají s poraženým týmem z kvalifikace Ligy mistryň UVC Graz (Rakousko) - Sliedrecht Sport (Nizozemsko). „Doma budeme hrát 28. listopadu, a to v hale Sarezy v Moravské Ostravě, protože naše hala pro takovou soutěž nevyhovuje,“ řekl ostravský manažer Miloš Matula.

Frýdek-Místek sází na mládí

Změny Sokol Frýdek-Místek Příchody: nahrávačky Iva Šípová z Ostravy a Tereza Grygarová, smečařka Alena Štundová, univerzálka Veronika Šnellyová z KP Brno, blokařky Michaela Hadáčková a Karolína Šprochová a libero Nikola Teperová. Odchody: Izabela Blasiaková, Denisa Kavková, Kateřina Kvapilová (KP Brno), Markéta Kukůčová (Linec).

Extraligu na svém hřišti rozjede také Sokol Frýdek-Místek. V sobotu (17.00) přivítá z někdejších reprezentantek poskládané VK Brno.

„Víme, proti komu jdeme hrát,“ řekl frýdecko-místecký trenér Jaroslav Vlk. „Mládí na naší straně narazí na zkušenost Brňanek. Ten zápas nás prověří a naznačí, nač bychom si mohli troufnout.“ Kouč si v průběhu přípravy přál doplnit družstvo ještě o nahrávačku a smečařku.

„S Ivou Šípovou bude nahrávat Tereza Grygarová z našeho juniorského celku,“ řekl Vlk. „Na smeč se vrátila Adéla Borovcová, která původně chtěla odejít do Šternberka. Smečařský post jsme vyztužili, takže co se týká útočné fáze, mohlo by to být dobré. Ale uvidíme, jak se vše vykrystalizuje. Děvčata pracují výborně a v přípravných zápasech byl vidět posun v naší výkonnosti. Vše ale ukáže až liga.“