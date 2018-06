Svazující nervozita? To by byla hrozná škoda. Volejbalistky si ji nepřipouští

Jen tři turnaje jsou ceněné výše než ten čtyřhvězdičkový ostravský - v americkém Fort Lauderdale, který byl v únoru, ve švýcarském Gstaadu, jenž bude v červenci, a ve Vídni, kde se elita představí v srpnu.

„Je skvělé, že máme takový turnaj doma,“ pochvaluje si Markéta Nausch Sluková. „Pořád jsme totiž na cestách, ať už v letadle, nebo v autě. Být doma je skvělé. Máme tu celý tým, zázemí, fanoušky, rodiny, což se nám mockrát do roka nepoštěstí.“

Sluková jen doufá, že právě to je se spoluhráčkou Barborou Hermannovou nebude svazovat.

„To by byla hrozná škoda. A bylo by to zbytečné. Snad budeme hrát hezký volejbal, a na co budeme stačit, si řekneme v neděli,“ řekla Sluková. „A kdyby nějaká nervozita přišla, tak věřím, že ji ustojíme.“

Michala Kvapilová uvedla, že se s Kristýnou Hoidar Kolocovou na nějaký výsledek neupínají, že když hrají doma, tak že by musely být nejlepší a jiné ne.

Pro obě české dvojice je na turnajích Světové série top výsledek dělené deváté místo.

„Tak to máme nastavené. Když jsme deváté a výše, tak jsme spokojené, pokud jsme na sedmnácté a horší příčce, jsme lehce zklamané,“ řekla Kolocová. „Samozřejmě doma se chce člověk ukázat co nejlépe. Nemáme však přehnaná očekávání, že bychom měly urvat medaili a nic jiného nebude úspěch.“

Kdo jsou v Ostravě největší favorité? „To je těžké...,“ přemýšlí Michala Kvapilová.

Kristýna Kolocová pohotově dodává: „Samozřejmě Češi a Češky. Ale vážně, Němky, Brazilky. A u chlapů to stejné. A ještě Američané. Ta konkurence je veliká, soutěž je vyrovnaná. Takových deset patnáct týmů má na to tady vyhrát mezi muži i ženami.“

Markéta Sluková upozornila na nasazené jedničky, Němky Chantal Laboureurovou a Julii Sudeovou. „Ale i Kanaďanky, Brazilky,“ dodala. „Naše soutěž je strašně vyrovnaná. Na minulých turnajích nebylo složení pódia stejné. Dvacátý osmý pár žebříčku může klidně porazit ten třetí. Ale Brazilky, Němky, Američanky jsou obecně silné, a když se nezadaří jedněm z nich, tak to vezmou další a budou mít úspěch.“

Perušič a Schweiner se nervozity nebojí

Ondřej Perušič a David Schweiner jsou v Dolních Vítkovicích na turnaji Ostrava Beach Open nejvýše nasazenou českou dvojicí.

„Doufám, že se nám podaří udržet výkonnost z předchozích turnajů,“ řekl Perušič. „Kromě druhého místa v Turecku si vážíme i pátého z Číny a devátého z Brazílie, takže zatím jsme nadmíru úspěšní.“

Dodal, že hlavně potřebují výsledky potvrzovat dlouhodobě. „Spousta týmů měla dobré tři turnaje a potom už nic takového nepředvedly.“

S čím jdou do ostravského turnaje? „Rádi bychom postoupili ze skupiny a jakákoliv další výhra by byla superúspěch,“ tvrdí Ondřej Perušič.

Důležité podle něj je, že se jim ve Světové sérii podařilo proniknout do hlavní soutěže. „Uvidíme však, jestli se v ní udržíme, nebo se propadneme zpátky na špici kvalifikace,“ podotkl David Schweiner.

Shodují se, že jsou pořád v roli outsiderů, takže nejsou pod žádným velkým tlakem. „Daleko těžší to mají týmy, které musejí obhajovat výsledky proti dvojicím, jako jsme my, které nemají co ztratit,“ uvedl Ondřej Perušič. „Ale je fakt, že celky z úplné špičky dokážou podávat výborné výkony stabilně, zatímco jiné občas překvapí a poté prohrají s někým daleko slabším.“

Nervozity se neobávají. „Těšíme se, že si zahrajeme světovku poprvé před domácím publikem,“ podotkl David Schweiner.