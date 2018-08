Šťastný postup, ale postup. To je důležité, těší české oštěpaře

Frydrych se objevil v první, tabulkově slabší kvalifikační skupině.



Doufal, že jedním ze tří pokusů hodí za 80 metrů. Že si tím s největší pravděpodobností zajistí postup do čtvrtečního finále.

Jenže poprvé z toho bylo 77,02 metru, podruhé 74,55 a potřetí 79,74. Kýžená osmdesátka nepadla.

I proto když přišel do mixzóny na rozhovor, kdovíjak se neusmíval.

„Mrzí mě, že jsem nehodil kvalifikační limit (82 m). Můžu jen doufat, ale myslím, že to stačit nebude. Momentálně oštěpem hází opravdu silná generace, navíc druhá skupina je hodně silná. Asi pět lidí tam má hozeno za 88 metrů, takže moje šesté místo z téhle skupiny asi stačit nebude, uvidíme,“ řekl.

Český oštěpař Petr Frydrych v kvalifikaci na ME v Berlíně.

Byl spokojený s tím, jak mu při kvalifikačních hodech fungoval vršek těla, s nohama už to tak slavné nebylo.



„Snažil jsem se to rozběhnout trochu volněji na začátku, abych mohl běžet svižněji na konci, protáhnout podskok. Pak jsem si myslel, že to urvu vrškem a trochu jsem na konci nohama zlenivěl. Možná mě to bude stát krk,“ popisoval bronzový muž loňského světového šampionátu.

Spolu s dopingovými komisaři odjel na hotel, kde si dal ledovou sprchu. „Odchytli mě, ale já jsem jim oznámil, že tady nebudu čekat pět hodin, protože v tom vedru by to určitě dlouho trvalo. Tak jeli se mnou,“ vysvětloval.

ONLINE reportáž ze 2. dne atletického ME

Z hotelu pak sledoval druhou skupinu i s Jakubem Vadlejchem a přemítal: „Spíš mi to nevyjde, 79 metrů dlouho nestačilo na finále. Muselo by se stát, že by to opravdu hodně lidem nevyšlo.“

Jenže ono se stalo.

„A já jsem měl velké štěstí. Po všelijaké sezoně budu mít ve čtvrtek velkou šanci vydat ze sebe totální maximum v největším závodě roku. Jsem za ni hrozně šťastný,“ popisuje třicetiletý oštěpař.

Až na Johannese Vettera, který hned prvním pokusem hodil 87,39 metru to totiž ve druhé kvalifikační skupině bylo i pro velké favority trápení. Třeba olympijský šampion Thomas Röhler hodil limit až třetím pokusem.

Německý oštěpař Johannes Vetter suverénně postoupil do finále ME v Berlíně.

Vicemistr světa Jakub Vadlejch se k němu ani nepřiblížil. I když nepřiblížil…



Vzbuzoval dojem, že žádné komplikace s postupem nemíní připustit. Přišel, odhodil první pokus a oštěp letěl k 86 metrům, daleko za čáru označující kvalifikační limit 83 metrů.

Jenže ten hod měl jistou vadu na kráse. A zásadní.

Vadlejch přešlápl.

„Dal jsem si rozběhovou značku stejně jako na jiných závodech, jako při Diamantových ligách. Říkal jsem si, že po předchozím zranění, kdy jsem měsíc nemohl pořádně trénovat, budu mít asi horší nohy, takže odhodím daleko před čárou a budu mít jistotu nepřešlapu. A já naopak přešlápl. Takže je vidět, že mám nohy asi dobré.“

Při druhém pokusu riskoval méně, nebyl technicky povedený, ale oštěp letěl za hranici 80 metrů. Což sice nebyl limit, ovšem na druhou stranu... „Říkal jsem si, že to bude stačit.“

V tom se nemýlil. Postoupil z desáté pozice, i přesto, že ve třetí sérii se nezlepšil.

„Dobrou zprávou je, že tělo je i po zranění v podobě naprasklého obratle schopné jakž takž závodit,“ bilancoval Vadlejch. I vědomí, že je opět schopný dalekých hodů, byť zatím s přešlapem, jej posilovalo.

„A jsme s Peťou Frydrychem ve finále dva, to určitě pomůže. Bydlíme spolu na pokoji, budeme se hecovat.“

Frydrych pronikl do finále z posledního 12. místa, ale Vadlejch připomínal: „Je to sice šťastný postup, ale je to postup. A to je to jediné, co bylo dneska opravdu důležité.“

Pro Frydrycha i pro něj.