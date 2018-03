Cologna zdolal Sundbyho při lyžařském maratonu v Oslu až ve fotofiniši

SP v běhu na lyžích v Oslu Muži - 50 km volně: 1. D. Cologna (Švýc.) 2:01:48,1, 2. Sundby (Nor.) stejný čas, 3. Vylegžanin (Rus.) -1,1, 4. Röthe (Nor.) -4,2, 5. Spicov (Rus.) -4,4, 6. Holund (Nor.) -4,5, 7. Musgrave (Brit.) -15,1, 8. Notz (Něm.) -25,9, 9. Harvey (Kan.) -32,4, 10. Duvillard (Fr.) -33,5, ...43. Knop -7:11,0, 49. Razým -9:20,0, 50. M. Novák (všichni ČR) -10:17,2. Průběžné pořadí SP (po 26 z 30 závodů): 1. Klaebo (Nor.) 1338, 2. D. Cologna 1114, 3. Sundby 1104, 4. Harvey 958, 5. Bolšunov (Rus.) 860, 6. Holund 775, ...40. Jakš (ČR) 126, 149. M. Novák 2, 152. Knop 1.