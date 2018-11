Někdo zažil obří procitnutí, hodnotí Slezané půlsezonu v Lize mistrů

„Pro některé naše hráče je to obrovské procitnutí, když vidí, jaký basket se hraje jinde než v české lize,“ přiznal opavský manažer Dušan Štěnička. „Pořád jsme ale zvědaví, co ty náročné souboje s námi udělají v české lize, abychom se dostali do první šestky. Momentálně je pro nás domácí soutěž na druhé koleji, stejně je tomu i v případě diváků a médií.“

Pokud Opavané tempo a zkušenosti z prestižní soutěže přenesou do ligových duelů, nemělo by pro ně umístění do šestého místa být problém.

„Jasně, ale naše liga je hodně vyrovnaná,“ upozornil Štěnička. „Zvedlo se Brno, nováček Hradec Králové nehraje špatně, USK Praha vyhrál v Pardubicích, takže to bude i o štěstí a hlavně o zdraví.“

Opavští nadcházející dva zápasy v Lize mistrů odehrají na půdě soupeřů. První polovinu základní skupiny zakončí 20. listopadu v Bonnu a tu druhou rozehrají 12. prosince na hřišti francouzského Nanterre. K oběma utkáním poletí.

„Ekonomicky to je hodně náročné. Zvláště když všude létáme,“ řekl Štěnička. „I do Bonnu poletíme, i když jsme tam zvažovali cestu autobusem stejně jako do Benátek. Jenže zjistili jsme, že to bychom mohli jet až patnáct hodin.“

Opavští k zápasům létají nízkonákladovými společnostmi. A mělo by jim stačit zhruba 2,2 milionu korun, což je součet dotací, které na soutěž dostanou. „Od samotné Champions League máme dostat padesát tisíc eur (v přepočtu 1,2 milionu korun), přičemž polovinu jsme už získali,“ uvedl Štěnička.

Po půl milionu korun klubu přispěje město a kraj. „Takže pokud nebudeme platit nějaké pokuty, mělo by to vyjít,“ dodal manažer.

Zatím se zdá, že účast v Lize mistrů bude Opavské více bolet fyzicky než ekonomicky. „Minulý týden jsme během pěti dnů odehráli tři zápasy, byť všechny doma,“ podotkl Štěnička. „Je to hodně náročné, navíc když se nám zranili někteří hráči.“

Jakub Slavík z Opavy v utkání s PAOK Soluň. Manažer klubu Dušan Štěnička (vpravo) ho sleduje z lavičky.

Opavští basketbalisté jsou mezi evropskou elitou raritou. „Nechtějí nám věřit, že máme v kádru samé Čechy,“ uvedl Dušan Štěnička. „Třeba v izraelském Cholonu, kde jsme poločas vedli, se divili, že to přece není možné. Totéž bylo v případě Benátek.“

Štěnička podotkl, že na čistě český výběr jsou Opavané hrdí. „V klubu jsme si cizince už užili a víme, co to s mančaftem udělá. Takzvaně levný zahraniční hráč je nepoužitelný v obraně. Tomu drahému zase někteří čeští hráči závidí, že je lépe placený. A pokud máte v týmu více hráčů z jiné země, dochází také k jejich separaci. Teď je tady parta. Kluci spolu táhnou, chodí na kafe, na kofolu.“