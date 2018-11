Po debaklu vyrazili opavští basketbalisté do Bonnu za Ligou mistrů

„Je to těžké, ale co se dá dělat. Hrajeme Ligu mistrů a musíme se s tím poprat, jak nejlépe umíme,“ řekl opavský rozehrávač Jakub Šiřina. „Možná na to doplatíme v české lize, ale věřím, že nás náročné zápasy s evropskými soupeři posunou dál. Možná už v play off, možná v příští sezoně. Uvidíme.“

Problém je podle Šiřiny hlavně v tom, že Opavští mají úzký kádr. Navíc když zranění trápí Václava Bujnocha, Rostislava Dragouna i Filipa Zbránka. „V té užší rotaci, v jaké hrajeme, je těch zápasů opravdu hodně,“ prohlásil Jakub Šiřina.

Jak tedy překonat únavu? „Je to velmi těžké, ale asi budeme muset regenerovat nějak po cestě,“ řekl před odletem do Bonnu opavský pivot Jakub Slavík. „Program je náročný, ale na to se nemůžeme vymlouvat. Je to jenom o nás, musíme více zabojovat.“

Opavští v sobotu v Pardubicích střídali deset hráčů, zatímco domácí dvanáct. „Není to ideální,“ řekl opavský trenér Petr Czudek, který s hrůzou sledoval, jak jeho tým ve čtvrté čtvrtině dal pouhé tři body! „U všeho jsme byli pozdě, a vrcholem byla ta čtvrtá čtvrtina.“