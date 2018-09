Synek sviští vesele dál. Přes továrnu to vezme za olympiádou

„Dostal jsem, jak říkáme, kraba. Zastavil jsem se a ztráta se už nedala dojet,“ líčil 35letý veslař. V Plovdivu - jednom z historicky nejstarších měst Evropy - tak v neděli před polednem veslařskou historii nepřepsal. Nestal se prvním skifařem se šesti světovými tituly.

Přesto nebyl vzteklý ani skleslý. „Tyhle statistiky nejsou pro mě důležité. „Moje kariéra je ověnčená medailemi. Tohle bylo sedmnácté finále v řadě na mistrovství světa a dvanáctá medaile,“ vypočítával dvoumetrový silák. „Je pozitivní, že jsem furt ve špičce a můžu jezdit o zlato.“

To olympijské, které se bude za dva roky udělovat v Tokiu, českého matadora pohání vpřed. A letní hry se mu připomínaly i na šampionátu v Bulharsku.

Když kráčel k plovdivské loděnici, míjel pravidelně stánky s vyslanci z různých japonských prefektur, kteří lákali veslaře na předolympijskou přípravu v jejich městě.

„Tokio je ale ještě hodně daleko. Hlavní bude se na olympiádu kvalifikovat příští rok,“ upozornil trojnásobný olympijský medailista. „Teď se těším na pivo,“ zopakoval párkrát.

Sviští vesele dál

Do předolympijské dřiny se vrhne po dovolené v Beskydech. A také po šichtě ve fabrice Škodovky.

S automobilkou se vsadil, že na den oblékne montérky, pokud nedoveze z Plovdivu světový titul (pokud by zvítězil, projel by se v rallyovém speciálu). „Aspoň poznám něco nového. A když nevyjde Tokio, najdu tam třeba i práci,“ žertoval Synek.

Během her v Japonsku potáhne českému rutinérovi na osmatřicet. „Když jsem ve dvaatřiceti vesloval, říkal jsem si, že jsem to docela natáhl. Ondrovi teď bude 36 let, sviští vesele dál, a kdyby nechytil dneska kraba, věřím, že by vyhrál,“ poznamenal Synkův trenér Milan Doleček.

„Věk se posouvá. Je to dané promyšlenějším trénováním. Taky jsem se naučil být u Ondry i tolerantnější, jsme rovnocenní partneři. Když si něco vymyslí a není to úplně proti smyslu mého tréninku, souhlasím.“

Synkovo stárnoucí tělo také vyžaduje delší odpočinek. Už neobjíždí tolik regat jako dřív. „Nechci plýtvat jeho závodním elánem,“ podotkl Doleček. „Nenutím ho ani jezdit testy na trenažérech. Vím, že se dokáže při tréninku zničit.“

I proto bude držák z Brandýsa nad Labem největší veslařskou nadějí na olympijském kanále v Tokiu. Pokud by postupový klíč fungoval už nyní v Plovdivu (nejlepších devět lodí), letenku by si zajistily hned čtyři české posádky. Jenže jediný Synek v olympijské disciplíně nakoukl do velkého finále.

„Špička je dost vyrovnaná. Byli bychom rádi, kdyby se to nějak posunulo a byli jsme veslařská velmoc. Musíme počkat možná na mladší generaci,“ doufá olympijská vítězka z Londýna Mirka Topinková Knapková, která se poprvé po porodu představila v párové čtyřce na světovém šampionátu. „Máme spoustu úspěšných juniorů, snad z toho něco vzejde a budeme vozit medaile nebo finálové účasti.“

Do té doby bude Česko odkázáno na Synka a jeho um.