Ondřej Synek 2.0. Jak přesvědčit hlavu, že nemusím tak trénovat

Za těch osmnáct let se nadřel dost.



A spoustu se toho naučil.

I proto nyní prožívá tréninkovou proměnu, kterou si díky létům dřiny může dovolit.

„Každým rokem stárnu, proto jsme upravili trénink po stránce regenerace a odpočinku. Je to pro mě novinka, se kterou se snažím sžít, ale zároveň zjišťuju, že díky tomu mám i více volného času,“ popisuje Ondřej Synek.

A jak taková úprava tréninku vypadá?

Český veslař stále trénuje první - hlavní - fázi na sto procent, jen tu odpolední druhou a třetí zkracuje, popřípadě úplně vypustí.

Ondřej Synek na trati boleslavského závodu seriálu Kolo pro život.

„Místo toho tyhle fáze nahrazuju třeba kolem. A co je zajímavé, pořád jsem stejně rychlý,“ těší pětatřicetiletého rodáka ze Staré Boleslavi. „Za těch 18 let jsem se natrénoval dost. Tělo si to pamatuje a těží z toho.“



Už trenažér napověděl

Odhadem Synkovi ubylo přibližně 20 procent najetých kilometrů v lodi za rok.

Příklad si vzal třeba i z šestinásobného světového šampiona mezi bikery - Nina Schurtera. Ten o víkendu potřetí za sebou vyhrál v Novém Městě na Moravě a v úterý poprvé absolvoval také Pražské schody.

„Nino údajně najezdí za sezonu přibližně 12 tisíc kilometrů, což na cyklistu není moc. Ale jezdí hlavně ty poctivé kilometry a k tomu absolvuje další trénink. Já to mám teď asi dost podobné,“ přibližuje Synek.

Aktuálně tak v lodi stráví třeba jen polovinu času než někteří další veslaři.

O to těžší je občas přesvědčit hlavu, která je na na velké úsilí zvyklá, že i přesto, že tréninku v lodi momentálně věnuje méně času, bude pořád stejně úspěšný.

„To je asi to nejtěžší. Celou kariéru jsem zvyklý trénovat a makat naplno a nic neošidit. A teď se musím přesvědčovat, že to na úspěch bude stačit, i když odpoledne trénink vynechám,“ popisuje veslař.



Že tahle cesta může fungovat, napověděl už trenažér.

Výsledky testů totiž byly v porovnání s předchozími lety podobné, což těší i trenéra Milana Dolečka.

„K téhle změně tréninku jsme došli tak nějak vzájemnou shodou. Od začátku máme komunikativní vztah a on ví, že své tělo dobře znám,“ říká Synek.

Už první závody naznačí

Jak na tom Synek opravdu je, může naznačit už první závod Světového poháru, který se jede o víkendu v Bělehradě.

„Sezonu máme oproti standardu rozházenou. Máme přesunuté mistrovství Evropy až na srpen v rámci Evropských her. A já se ho letos nezúčastním, dávám přednost přípravě na mistrovství světa, které je pro mě vrcholem sezony,“ vysvětluje český veslař.

Kvůli tomu vynechá také Primátorky a republikový šampionát.

Chce se soustředit na velké závody a tyhle menší mu jednoduše nezapadají do konceptu.

„Dřív jsem jezdil všechno a nijak mi to nevadilo, ale teď budu radši načerpávat síly. Fakt už asi nejsem nejmladší,“ směje se.

V pětatřiceti stále myslí především na olympiádu v Tokiu za dva roky, kde by se chtěl pokusit získat jediné zlato, které mu v bohaté sbírce triumfů chybí.

A pak?

„Teprve se rozhodnu, co a jak dál,“ říká.

Výzvou je pro Synka také mistrovství světa v Račicích, které se v Česku koná v roce 2022. Tehdy by mu bylo čtyřicet.

„To už je fakt hodně, ale i v takovém věku ještě mnozí veslují. Třeba můj velký kamarád Olaf Tufte se chystá ještě do Tokia, kde mu bude čtyřiačtyřicet,“ říká Synek.

Po olympiádě v Riu ho opustily problémy se zády, hodně mu pomáhá i cvičení, kterému se nově věnuje. Jednoduše dělá všechno proto, aby si svou už tak tuze úspěšnou kariéru prodloužil.

A úprava tréninku do toho konceptu ideálně zapadá.