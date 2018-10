Světla svítí, stěrače stírají. Jak automechanik Synek odpykal svůj trest

Ostatní sporty

Dalších 7 fotografií v galerii POD KOLY. Skifař Ondřej Synek má auto na heveru a chystá se na výměnu oleje. | foto: Škoda Auto

dnes 17:29

Olympionik v montérkách? To je vskutku raritní podívaná. Skifař Ondřej Synek se do nich ustrojil kvůli prohrané sázce. Jelikož na zářijovém mistrovství světa nevyhrál zlato, strávil jedno dopoledne v roli automechanika. Ruce měl umazané od oleje, nadřel se při tahání pneumatik. Přesto rozdával úsměvy: „Moc mě to bavilo.“