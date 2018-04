Kardiaci ať raději nechodí, líčil plzeňský házenkář Šafránek

„Asi jsme na to experti, dělat závěry pro diváky takhle napínavé,“ usmíval se pak 21letý plzeňský odchovanec Šafránek.

Jak to prožíváte vy na hřišti?

Trenérům běží tep na 190, nám a lidem asi taky. Alespoň je to pro ně zajímavé. Ale je pravda, že těm se slabším srdcem bych chodit na naše zápasy asi nedoporučoval...

Emoce přibývají, v Praze to bude ještě hodně vyhrocené, že?

Je znát, že je to play off, střídačky vyskočí nahoru skoro po každé situaci. Delegátka měla co dělat.

V závěru jste otočili skóre, když jste předtím prohrávali o dvě branky. Co tam bylo klíčové?

Když já jsem během utkání v takovém transu, že si ani nevybavuju, jaký je stav a kdy se to láme. Můžu jen říci, že nás na konci zase podržel Honza (Štochl). To je neskutečný, co chytne, z něj jde tak úžasný klid! Pro nás je skvělé, když za sebou máme takovou zeď.

Vedete v sérii 2:0, plán na domácí utkání jste splnili...

Je to ideální stav. Nevím, jestli je výhoda začínat doma. Ten tlak, hlavně v prvním utkání, je hodně velký. Teď se nám dýchá lépe, máme psychickou výhodu. A zkusíme už v sobotu v Praze rozhodnout.