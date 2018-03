Odcházející šéftrenér Rybář: Roztříštit tým by bylo cestou do pekel

Co vás k rozhodnutí odejít vedlo? Byla to na konci sezony spontánní reakce?

Nebyla. To přece spousta lidí ví.

Už delší dobu vás to táhlo domů.

Právě. Nejde o reakci na nějaká vyjádření, články nebo diskuze. Od toho všeho jsem se snažil odstřihnout, už delší dobu. Nevím, co kdo řekl. Každopádně jsem teď oznámil, že pozici šéftrenéra určitě dál dělat nebudu. Nemohu sloučit to, abych jezdil po světě a doma mi rostly děti. To jsem řekl, a to platí.

Co tedy bude s vámi dál?

To se mě také ptali. A já jim řekl, že nevím. Právě teď stále nevím. Nejprve potřebujeme tuhle sezonu uzavřít a potom se budeme bavit, co dál.

Mohl byste zůstat u českého biatlonu v jiné roli?

Biatlon mi hodně dal, je to kus mého života. Jestli budu dál u něj, nebo budu dělat něco úplně jiného, to se teprve uvidí. Nevyloučil jsem, že nějakou formou u něj budu fungovat dál. Ale rozhodnutý opravdu nejsem. Ještě se ani nic na další olympijský cyklus konkrétně nenaplánovalo. Ještě nevíme kdo, kdy, kde, co a jak.

Definitivní rozhodnutí odejít z postu šéftrenéra uzrálo až na Světovém poháru v Oslu?

Má delší původ. Už dříve jsem avizoval, že to takhle dál nejde.

Nosil jste tedy plány na odchod v hlavě už v průběhu sezony?

Tak bych to také nechtěl říci. Přesně totiž vím, jak by to vyznělo: Rybář už se nesoustředil, protože přemýšlel, co bude dělat pak. To je nesmysl. Jen jsem to v sobě delší dobu nosil. Žil jsem život na cestách, pořád jsem byl pryč z domu. Jeden kluk mi jde do třetí třídy, druhý do první. Už před čtyřmi lety po Soči jsem avizoval, že v tomto směru mám jasno: Já potřebuji být doma!

Dobře, ale oficiálně jste předsedovi svazu Hamzovi svůj odchod oznámil právě až minulý týden v Oslu?

Jo, řešili jsme tam, jak se týmy do budoucna postaví, a já se takovým diskuzím pochopitelně nevyhýbal. Byl to pro nás poslední svěťák v sezoně, proto to tam vše přišlo na přetřes. Když ukončujete jednu sezonu a chystáte další, potřebujete vědět, s kým můžete počítat i nadále. To vše teď Jura Hamza (šéf biatlonového svazu) řeší. Nějaké varianty už existují, ale zatím jen varianty. Já vím, že kdybych byl dál šéftrenérem, musel bych být většinu času s týmem. Pokud s ním nejsem, tak v té roli nemohu úplně být.

Nebude vám to chybět?

Ale jo, asi mi to bude líto... ale na druhou stranu mi to nesmí být líto. To rozhodnutí jsem udělal sám a udělal jsem ho z pragmatických rodinných důvodů.

Mohlo sehrát roli i to, že za sebou máte psychicky velmi náročnou sezonu? Ať už jde o prosincové hledání formy, nebo o události kolem Gabriely Koukalové.

Ne, tohle roli hrát nemohlo, protože to byste pak takovou práci nemohli dělat. Dalo se čekat, že přijdou situace, kdy budete muset vzdorovat tlakům zvenku. Ale byl bych špatný šéftrenér, kdyby mě tohle zlomilo. Nebylo to jednoduché období, ale od toho tady jsme, abychom takové věci řešili. Tohle hlavní důvod není. Tím je skutečnost, že mi rostou děti a rostou tak rychle, že to nestíhám ani vnímat. Ne vždy se nám všechno dařilo, ale ta parta kluků, kterou jsem trénoval, byla od olympiády ve Vancouveru super. Pak se k tomu přidala i Gábina, potom se týmy kluků i holek spojily, fungovalo to, byly úspěchy. A většina těch lidí, se kterými jsem začínal, je tu stále. Vděčím jim za moc a jsem rád, že jsem je potkal. Neschovávám se před tlakem. Ale právě i tito lidé vědí, jak mě to už před olympiádou v Soči táhlo k rodině. Pak prostě přijde chvíle, kdy se musíte rozhodnout. Já to udělal.

Gabriela Koukalová při poradě s šéftrenérem Ondřejem Rybářem

Jak jste reagoval na ve středu zveřejněná slova Gabriely Koukalové, které se rozhovořila o svém zklamání z některých reakcí týmu na její problémy?

Nečetl jsem to, nemohu se proto k tomu moc vyjadřovat. Když Gábina přišla ke klučičímu týmu, lidé kolem ní se pro ni snažili udělat, co mohli. Je mi líto, jak to teď skončilo. Nemyslím si, že by někdo jako ona, kdo toho pro biatlon udělal tolik, měl takhle odcházet. To mě moc mrzí. Ale nechci se v tom babrat, nechci to prát přes média. Gábina byla velkou součástí celého našeho týmu. Chci si uchovat pěkné chvíle, které jsme u biatlonu s ní prožili, a nechci si je kazit tím, že tady budeme něco přetřásat a hledat věci, které se ani neodehrály.

Domníváte se, že funkce šéftrenéra by měla zůstat po vašem odchodu zachována? Údajně ani to zatím není úplně jisté.

Jsou připravené různé modely. Osobně si myslím, že by zachována být měla, pokud budeme schopni realizační tým postavit v takové struktuře. Pokud ne, tak jsem i přesto přesvědčený, že ženský a mužský tým musí úzce spolupracovat, protože jedině tak se dá dělat současný vrcholový biatlon. Samozřejmě, jsou tu určité výjimky s individuální přípravou, ale dnešní trend vyznává velké týmy, protože ten ansámbl kolem sportovců je strašně velký. Mohli byste namítnout, že úspěšné jsou i soukromé týmy typu Kuzminové. Ale určitě bych nechtěl, aby se tohle stalo u nás.

I když je Kuzminová úspěšná?

Ale takové soukromé týmy jsou zároveň z pohledu budoucnosti branou do pekel. Hrozně se tím reprezentace tříští, týmový duch tam potom chybí. Biatlon je sice individuální sport, ale ten velký tým a ti lidé kolem něj jsou strašně potřeba. Pokud naopak mezi sebou začnou soupeřit menší týmy uvnitř jednoho týmu, je to špatně. Proto jsem pro celistvost a pro to, abychom našli takové trenéry mužů a žen, kteří budou mít podobnou vizi a budou propojení.

Vidíte vašeho možného nástupce v roli šéftrenéra?

Nepředbíhal bych. Nejdříve je nutné projít si, jaké jsou alternativy trenérů. Ale postavit se to musí co nejdřív, protože chceme, aby i na příští sezonu měli sportovci odpovídající zázemí.