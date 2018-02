Pažout ukázal doma světové zlato a hned míří na olympiádu

Tomáš Portyk se před dvěma lety stal juniorským mistrem světa, totéž se letos podařilo zopakovat Ondřeji Pažoutovi. Další závodník liberecké Dukly Jan Vytrval si z této vrcholné mládežnické akce v minulých dnech přivezl bronzovou medaili.

„Je to obrovský úspěch. Vzhledem k situaci, ve které se u nás klasické lyžování nachází, jsou dvě individuální medaile z juniorského šampionátu malým zázrakem,“ říká sportovní ředitel sdruženářů Tomáš Slavík, sám bývalý úspěšný reprezentant.

„Je pro nás výzvou do budoucnosti dovést oba letošní medailisty do Světového poháru, aby udělali krok k absolutní špičce, jak už se to povedlo Tomáši Portykovi.“

Portyk, jemuž je teprve 21 let, vybojoval o víkendu díky čtvrtému místu v japonské Hakubě nejlepší výsledek ve Světovém poháru v kariéře. Medaile mu přitom unikla o jedinou desetinu sekundy.

Zlatý junior Ondřej Pažout si v pondělí v sídle Dukly Liberec balil věci před středečním odletem do dějiště olympijských her. Tam se připojí ke zbylé části výpravy, kterou tvoří reprezentanti Portyk, Miroslav Dvořák a Lukáš Daněk plus realizační tým.

„Nesmím si zapomenout přibalit české bonbony, jsem totiž na sladké,“ usmíval se 19letý student maturitního ročníku na libereckém Gymnáziu Jeronýmova. „Z účasti na olympiádě mám ohromnou radost, je to splněný sen. Jedu si to hlavně užít a nasbírat zkušenosti,“ dodal rodák z Turnova, jehož vzorem jsou hvězdy severské kombinace Jason Lamy-Chappuis a Hannu Manninen.

Trenér juniorů Marek Šablatura si dvou medailí z mistrovství světa nesmírně cení. „Tuhle skupinku závodníků jsme si piplali už od žáčků. Jsou mnohem cílevědomější, než jejich předchůdci,“ říká.

V přípravě se přitom sdruženáři musí potýkat s nedostatkem peněz i jinými problémy. „Skokanské areály v Liberci i v Harrachově se v současné době nedají využít, takže cestujeme po celém světě. A všude si například svépomocí vaříme,“ konstatuje Šablatura.

Na olympiádě se čekají slušné výsledky hlavně od zkušené dvojice Dvořák-Portyk. „Dlouho čekáme na medaili, ale uvítali bychom i umístění v první desítce,“ říká šéf sdruženářů Radek Cikl. „Je vidět, že naše disciplína má zase budoucnost a daří se nám zvládat generační výměnu, která přišla po minulé olympiádě v Soči. Je fakt, že je nás málo, ale severská kombinace nikdy neoplývala masovostí.“