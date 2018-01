Prosil Ježíška o těžký Dakar, teď měl Klymčiw vážnou nehodu

Už v neděli, po druhé etapě, kdy ostatní mluvili o masakru, očistci a jednom z nejtěžších ročníků, si on drsné podmínky pochvaloval: „Byla to přesně taková hezká etapa Dakaru - nebezpečná, rychlá, těžká navigace. Celkově to bylo super a jen více takových těžkých etap.“

Pak ale Dakar i jemu ukázal sílu. Po pondělním těžkém pádu leží v nemocnici v peruánské Limě, kam byl převezen v bezvědomí, a podstoupit by měl operaci zlomených obratlů.

Ač první zprávy působily děsivě, pak jeho manželka Tereza přes facebookový profil jezdce vzkázala: „Hybnost je zachována. Informace o poranění hlavy se nepotvrdily. Hlava je v pořádku, bez otoku mozku. Zhmožděné plíce jsou už jen maličkost.“ Přesto ho lékaři plánují do středečního odpoledne nechat v umělém spánku.

Po pouhých třech dnech tak skončila touha 32letého jezdce probít se do první desítky.

A kdo ví, jestli ne i celá jeho dakarská kariéra.

Už před dvěma lety měl Klymčiw na Dakaru těžký karambol, kdy ve vysoké rychlosti najel na kámen a upadl. Vedle poraněné pánve měl i vykloubenou kyčel, problémy se slezinou, hrudníkem a poškozenou plíci. Operovali ho v Jižní Americe, ze zranění se dostával i v pardubické nemocnici.

VIDEO: Ondřej Klymčiw: Napsal jsem Ježíškovi, aby byl Dakar co nejtěžší Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Přesto už po měsíci vážně uvažoval o comebacku, po půl roce znovu usedl na motorku a loni v lednu dokončil Dakar na výtečném 11. místě. I Josef Macháček, dakarská legenda, obdivně říkal: „Nikdy bych nevěřil, že se z vážného zranění dostane tak rychle do formy.“

I tak v něm po výborném výsledku hlodalo, zda dakarské snažení definitivně neutnout. Klymčiw se pravidelně na rallye připravuje několik měsíců v Řecku. Tamní krajinu i klima považuje z pohledu Dakaru za nejvhodnější, jenže trpěla rodina. Býval tu měsíce sám, bez manželky i dvou dětí.

„Nejdůležitější pro mě byla volba, jestli se budu více věnovat rodině a vykašlu se na závodění, nebo to dáme nějak dohromady. Vyřešili jsme to tak, že manželka a děti se mnou jezdí do Řecka, kde máme pronajatý dům. A funguje to, což je super.“

Otec Josef je zase jeho věrným pobočníkem na závodech. Teď po předčasném konci bude Klymčiw potřebovat znovu další podporu.

Není však jediným Čechem, který už musel z letošního Dakaru odstoupit. V pondělí se k němu přidal i čtyřkolkář Tomáš Kubiena, který měl technické problémy.