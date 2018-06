Klymčiw: Největší následky nehody jsou v hlavě. O dalším Dakaru nedumá

Přestože se jeho stav za téměř pět měsíců od nehody výrazně zlepšil, a už se dokonce projel na motocyklu, na návrat k závodům nemyslí a je možné, že už rallye jezdit nebude. Svou sportovní budoucnost Klymčiw momentálně neřeší.

„Jak na tom jsem? Rozhodně si nestěžuju. Když jsem byl doma z nemocnice prvních čtrnáct dní, tak jsem na otázky kamarádů odpovídal jednoduše. Dojdu si sám na záchod a sám se najím, to je vše a to mi stačí,“ řekl Klymčiw.

Uvědomuje si, že jeho zranění byla vážná. Před operací zlomených obratlů i po ní byl dlouho v umělém spánku. Měl problémy s průtokem krve mozkem, lékaři mu museli odsávat tekutiny z plic.

„Měl jsem obrovské štěstí. Vše jde nadmíru dobře,“ uvedl Klymčiw, který je stále v péči lékařů. „Ještě je spousta práce před námi, což je hlavně na mně. Stal se zázrak a je jen na mně, jak s tím naložím. Dostal jsem možnost být v kupě. Samozřejmě, že vždy jsou nějaké následky, ale ty největší jsou stejně v hlavě,“ pousmál se čtyřiatřicetiletý motocyklista.

Na Dakaru se představil počtvrté, na pátý start nemyslí.

„Rád se podívám na ukázky ze závodů, ale že bych přemýšlel nad tím, že bych tam v budoucnu jel, to ne. Naopak mě spíše láká návrat k začátkům, kdy člověk neměl s sebou žádnou techniku ani doprovod a závody stály pár korun,“ řekl Klymčiw, kterého ani příliš nenadchly plány organizátorů pro rok 2019.

Jeho vlastní se často mění s ohledem na nálady a zdravotní stav.

„Někdy má člověk vyloženě chuť, ale pak si druhý den řeknu, co mě to vůbec napadlo. Teď po tom rozhodně vyloženě netoužím, i když neříkám, že už nikdy ne. Až se jednoho dne probudím a řeknu si ano, tak do toho třeba půjdu,“ uvedl Klymčiw. Zaskočila jej však reakce manželky Terezy, která s ním byla řadu dní v nemocnici v Limě. Závodit mu nezakázala.

„Až jsem z toho trošku naštvaný. Nechala to na mně. Řekla, že jestli chci závodit, ať závodím. Že prý ví, že se nechci zabít a že udělám maximum pro svou bezpečnost,“ uvedl. Myslel si, že žena bude proti.

„A mohl bych se na to vymluvit před všemi. Řekl bych: manželka zakázala a hotovo. Ona to ale neudělala a překvapila mě,“ poznamenal Klymčiw.