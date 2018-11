Severokorejský vzpěrač Om Jon-čol je počtvrté mistrem světa

Zatímco předchozí dvě zlaté získal Om Jon-čol při rovnosti výkonů v dvojboji až díky pravidlu o nižší tělesné hmotnosti, tentokrát stříbrného Kazacha Arliho Čonteje předčil o propastných 24 kilogramů. V trhu přitom oba zvedli 120 kg, v nadhozu však Čontej skončil až šestý.

Om Jon-čol má zlato z olympijských her 2012 v Londýně, po třetím vítězství na MS před třemi roky prohlásil, že už bude vyhrávat až do konce kariéry. Jenže z OH v Riu si pak přivezl jen stříbro, neboť ho o čtyři kilogramy porazil Číňan Lung Čching-čchüan.