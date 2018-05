Olomoucký trenér Benáček: Cíl jsme splnili, příště to bude ještě lepší

A narychlo poskládaný tým přivedl do čtvrtfinále. „Byla to hodně náročná sezona, ale skončila úspěšně. Stydět se nemusíme. A příště to bude ještě lepší,“ věří.

Napadlo vás, že si zahrajete čtvrtfinále, když jste po podpisu smlouvy měl k dispozici pouze několik mladých hráčů, kteří v předešlé sezoně hráli baráž o udržení?

Proč ne? Už jsem byl v horších situacích. Před lety jsem přišel do kyperského klubu a na soupisce byl jediný hráč. Naštěstí na Kypru neměli omezený počet cizinců v týmu. Tak jsem jich přivedl jedenáct a měli jsme s kým hrát. A na konci sezony jsme hráli finále. V Olomoucku to bylo o dost jednodušší.

Mitchell? Americký fotbal! Zajímavé je rozhodnutí Charlese Mitchella. Jeden z nejlepších střelců Kooperativa NBL se dostal do nejlepší pětky ligy. V basketbalovém Olomoucku ale obrovitý pivot nezůstane. V létě možná přestoupí do úplně jiného sportu. „Půjde do letního kempu týmu amerického fotbalu a chce se poprat o profesionální smlouvu. Sám říkal, že tolik peněz by v basketu nikdy nevydělal,“ prozradil Mitchellovy plány trenér Olomoucka Predrag Benáček. „Už na vysoké škole oba sporty kombinoval. Před časem vyhrál basketbal a angažmá v Nizozemí, teď chce zkusit americký fotbal za mořem.“ Charles Mitchell Jan Močnik Naopak jinou oporu Hanáci udrží. Šestnácti asistencemi vytvořil v březnovém utkání proti Pardubicím Jan Močnik rekord sezony a dostal se až na čtvrté místo historických tabulek nejvyšší basketbalové soutěže. O vylepšení českého maxima se bude pokoušet i v příští sezoně. S vedením BK Olomoucko podepsal smlouvu i na další sezonu. „Jsme pochopitelně rádi, že u nás zůstává. Chceme složit ještě lepší tým a do toho přesně zapadá. Je rychlý, má skvělou ruku a hodně zkušeností,“ potvrdil prodloužení angažmá slovinského hráče sportovní manažer BK Olomoucko Michal Pekárek. Jednání nebylo dlouhé, obě strany měly zájem. Benáček počítal s tím, že Močnik zůstane. „Několikrát jsme o tom mluvili, v hektickém závěru sezony ale nebyl čas sednout si nad novou smlouvou. Po posledním zápase už to šlo hladce.“ U dalších zahraničních hráčů se jejich setrvání v klubu nepředpokládá. O Filipovi Šepovi vedení neuvažovalo, problémem Darka Čohadareviče je desetizápasový trest, který dostal od vedení soutěže. „Přišel by o polovinu základní části, to je hodně,“ konstatoval Benáček. Nabídku dostal J. C. Fuller, zřejmě však bude hledat angažmá v atraktivnější soutěži.

Dlouho se jednalo o udělení licence pro nejvyšší soutěž novému klubu. Nebyl to problém při skládání sestavy?

No, někteří manažeři se mě ptali, jestli existujeme, když nás nemůžou najít na internetu. A pár hráčů dalo přednost jinému angažmá. Zvolili jistotu. Přesto se nám podařilo dát dohromady konkurenceschopný tým a dosáhli na čtvrtfinálový cíl, který si vedení klubu před sezonou vytyčilo.

Co chybělo k tomu, aby tým postoupil do semifinále?

Čtyři výhry. Ale vážně. Náš tým hrál opravdu dobře, když byl v pohodě. Ukázalo se to v nadstavbové skupině A1. Vím, že jsme vyhráli pouze dva zápasy, ale porážky byly těsné. Věřil jsem, že si pohodu udržíme a v play off výkony ještě vylepšíme. To se nepovedlo. Po přerušeném druhém zápase se tři dny řešilo, co bude dál, a pozitivní atmosféra byla pryč. Netvrdím, že bychom Opavu porazili, série by ale byla jiná. Ovšem k soupeři mám velký respekt. Se vším se vyrovnal skvěle, postup si zasloužil. Petr Czudek odvedl výbornou práci, jeho hráči také.

Jak jste byl spokojený s hrou v základní části?

Hlavně na začátku sezony se hráči seznamovali. Tým si musel získat respekt soupeřů. Do toho se ještě řešila budoucnost Charlese Mitchella, který přemýšlel o odchodu. To všechno se pod výsledky podepsalo. Z týmů z horní poloviny tabulky jsme porazili pouze dva, představoval jsem si, že to bude lepší.

Když mluvíte o Mitchellovi - dostal se do nejlepší pětky sezony. Je to zasloužené, když měl evidentní problémy v obraně?

Ale taky téměř v každém zápase dosáhl na double-double. Takových hráčů u nás moc nenajdete. Střelecký průměr kolem dvaceti bodů ak tomu deset doskoků, za to je v Eurolize plat milion eur. Charlese limitovala jeho nadváha. Když přišel, bylo jasné, že jsme měli k dispozici o pětadvacet kilogramů lehčí sestřihy jeho výkonů. V ofenzivě ale byla jeho síla velká a tím nám pomohl a upozornil na sebe celou ligu.

Stejně jako J. C. Fuller, který dal jedenačtyřicet bodů i mistrovskému Nymburku...

Měl výhodu, že na něj vyšlo tolik střel. Kdyby měl na druhém křídle třeba Lukáše Palyzu, vypadalo by to jinak. Ukázalo se to i na konci sezony, kdy se rozstřílel Jirka Dedek. Do ofenzivy Fuller zapadal, v obraně to ale dobré nebylo. Často nevěděl, co má pod košem dělat. Chyběly mu obranné návyky a to se přece nedá trénovat v ligovém týmu. S tím už má hráč přicházet.

Predrag Benáček, trenér Olomoucka, během uplynulé sezony.

Přes problémy týmu v defenzivě můžete výsledek ligového nováčka hodnotit pozitivně, že?

Hned z několika důvodů. Dostali jsme náš basket na dobrou úroveň. Podařilo se nám vrátit diváky do naší haly. A navrch se do rotace v rámci možností zapojili naši mladí kluci. Tvrdím, že Jiří Dedek, Marek Sehnal, František Váňa nebo Adam Goga jsou lepší než na začátku přípravy loni v srpnu. V nové sezoně se to potvrdí.

Byla to ale velká dřina. Nelitoval jste ani jednou svého návratu na Hanou?

Ani jednou. Před lety jsem odcházel s pocitem, že moje práce nebyla dodělaná. Věřil jsem, že klub toho mohl dosáhnout ještě víc. Výrazněji potrápit Nymburk v době, kdy byl ekonomicky neporazitelný. Jsem přesvědčený, že jsme měli šanci udělat velký výsledek. I proto jsem se chtěl vrátit. Zkusit, jestli se to tentokrát nepovede.