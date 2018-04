Opavští basketbalisté čekají, co na ně vymyslí lišák Benáček

Jen ať jsme kompletní, přeje si trenér Benáček S ligovým nováčkem se Predrag Benáček dostal mezi nejlepší osmičku a naplnil představy vedení o sezonním úspěchu. Současně odmítá možnost, že ligový ročník pro něj končí. „Jsme odhodlaní porvat se o týmový úspěch,“ říká trenér BK Olomoucko.



Pětkrát jste v sezoně s Opavou prohráli. Nestraší vás neúspěšná bilance? Vůbec ne. Třeba dvě porážky v nadstavbové části byly těsné. Zápasy mohly skončit opačně. Ve čtvrtfinále bude záležet na tom, jak budeme bránit, jestli vydržíme se silami, jak zahrají zahraniční hráči. Když se to sejde, můžeme uspět. I proti soupeři, který průměrně nasype každému soupeři deset trojek?

Jsou to střelci. Každý hráč Opavy to umí z dálky. Všichni běhají a střílejí trojky. Budeme se snažit, aby se nedostali do herní pohody. Pak se totiž obtížně zastavují. Co potřebujete, aby se toto přání vyplnilo?

Především musíme být kompletní. Věřím, že do čtvrtfinále půjdeme v plné sestavě. To je první předpoklad k eventuálnímu úspěchu. Věříte, že se to podaří?

Byl bych špatný trenér, kdybych nevěřil svému týmu. Hráči jsou připraveni podat maximální výkon. Uvidíme, jak to dopadne.