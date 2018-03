Mitchell z Olomoucka měl velký den. Pardubicím nasázel 30 bodů

Po jeho třetí trojce v zápase vedlo Olomoucko ve 30. minutě už 76:63. Pak ale domácí zabrali a vyrovnali na 85:85, otočit utkání se jim ale nepovedlo. „V průběhu druhého poločasu jsme se dokázali přiblížit, ale vždycky jsme udělali chyby v obraně a soupeř to potrestal, třeba i košem s faulem. Závěr už si Olomoucko zkušeně pohlídalo,“ řekl pardubický kouč Tomáš Bartošek.

Východočechy nezachránilo ani 21 bodů Brandona Spearmana.

Přitom do premiérového domácího představení v nadstavbě šli velmi sebevědomí, posíleni přesvědčivou první výhrou ve skupině A1 o 23 bodů v derby se Svitavami (97:74). Průběh zápasu však byl zcela jiný než v posledním vzájemném utkání těchto dvou soupeřů v základní části.

„Rozdíl nebyl ani tak u nich, ale spíš u nás. V tom zápase v Tipsport areně jsme dávali hodně košů z protiútoků, měli jsme dobré doskoky a to se dnes vůbec nedařilo. Byli jsme nedůrazní v obraně a pomohli jsme jim dostat se do pohody,“ porovnával obě utkání pivot Pardubic Kamil Švrdlík.

Do zmíněné herní pohody se basketbalisté Olomoucka dostali hned na začátku utkání, kdy Pardubicím vůbec nešla střelba. „Úvod určil celý zápas. Kdyby se nám povedla nějaká šňůra, tak by to mohlo vypadat jinak, ale takhle jsme museli celý zápas dotahovat,“ litoval Švrdlík. Olomoucko si totiž hned během první čtvrtiny vytvořilo bodový náskok, který po celý zápas postupně navyšovalo a získané vedení udrželo až do jeho konce.

„Do utkání jsme nevstoupili vůbec dobře. Nechali jsme Olomoucko rozehrát. Ze začátku dávali jednoduché koše a potom jim tam začaly padat i těžší,“ dodal.

Kdo dělal Bekse zcela jistě největší problémy po celou dobu, byl Mitchell. Americký obr byl vyhlášen nejlepším hráčem duelu.

„Mitchell měl velký den, předvedl nadstandardní výkon. Dával i těžké trojky. Je to přesně o tom, o čem už byla řeč: nechali jsme je rozehrát na začátku, oni si začali věřit, že nás můžou porazit, a podle toho to dopadlo,“ uznal Švrdlíkův spoluhráč Ondřej Kohout.

Nejblíže vyrovnání byly Pardubice v poslední čtvrtině. V jednu chvíli svého soupeře dostali pod tlak a dotáhli se až na rozdíl dvou bodů. O vyrovnání se hodně snažil Brandon Spearman, jenž ovšem udělal pár chyb a Olomoucko nakonec těsný náskok udrželo.

„Nikdy se nedá spoléhat na to, že dokážeme náskok soupeře stáhnout. Olomoucko si vytvořilo až 14bodovou rezervu a trefovalo se dál. Těžko to dohánět na poslední chvíli,“ uvědomoval si Švrdlík.

Východočeši zůstávají na třetím místě za vedoucím Nymburkem a druhou Opavou se ziskem 42 bodů.

Olomoucko má plán více nasazovat po zbytek této fáze soutěže nejmladší hráče a drželo se ho i v Pardubicích. Marek Sehnal pomohl 12, Jiří Dedek 9 a František Váňa 6 body.

Cenná výhra je před play off povzbudí.