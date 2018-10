Konec prostějovské nadvlády? Volejbalistky Olomouce baží po zlatu

Extraliga volejbalistek by měla vstoupit do nové doby. Do éry po prostějovské nadvládě. Desetinásobný český šampion osekal rozpočet, opory přetáhl rival z Olomouce a rázem je hlavním aspirantem na titul. „Chyběl nám v posledních letech jen malý krůček k titulu. Po stříbrné éře bychom už rádi dosáhli na prvenství,“ hlásí olomoucký trenér Jiří Teplý.

Olomoučanky získaly stříbro v posledních třech sezonách. Teď prahnou po zlatu. Z Prostějova tak přivedly reprezentační smečařku Kossányiovou, blokařku Trnkovou a libero Kovářovou. Ze spřáteleného Šternberku pak další libero Kulovou. Teplý má k dispozici z loňského kádru i další reprezentantky Struškovou a Orvošovou. Naopak tým opustily Chorvatky Čutuková a Sainová. Prostějov po desetileté nadvládě zcela obměnil tým včetně trenéra Miroslava Čady. Kromě zmíněné olomoucké trojice odešly i Weisová, Emontsová a Herelová, ze základní sestavy zůstala pouze univerzálka Horká. Po návratu z Francie ale přišly smečařka Kojdová s univerzálkou Toufarovou i bulharská blokařka Bežandolská. Nově jsou na Hané smečařka Polášková, blokařka Rutarová a nahrávačka Šmídová. „Chceme bojovat o jednu z medailí. Zlato visí tentokrát hodně vysoko a nejblíže k němu má Olomouc. O další dvě medaile se chceme poprat. Podstatné je, aby pro nás sezona neskončila propadákem,“ přeje si Čadův nástupce Luboš Petráš. Druhým jeho cílem je prosadit se v Poháru CEV, který prostějovské volejbalistky zahájí na konci listopadu proti týmu Levski Sofia. „Navzdory snížení rozpočtu se podařilo složit silný tým. Proto jsou naše ambice opět vysoké. Nyní ale nebudeme pod takovým tlakem, neboť jsme se deset let hlásili jako favorité, tuto roli převzala Olomouc,“ připomněl předseda správní rady prostějovského klubu Petr Chytil. Za výhodu nynější situace považuje fakt, že se do extraligového týmu může zapojit více odchovankyň: z domácí líhně jsou v kádru Terezy Baláková se Slavíkovou, Aneta Weidenthalerová a Michaela Zatloukalová. „Sestavení týmu nebylo tak těžké jako v uplynulých sezonách. Odešly hráčky, které pro klub znamenaly vysokou finanční zátěž. Ovšem podařilo se nám získat zkušené hráčky – smečařku Petru Kojdovou, univerzálku Marii Toufarovou a hodně si slibujeme i od bulharské blokařky Veroniky Bežandolské,“ řekl Čada, který Hanačky přivedl ke všem titulům a nyní je sportovním manažerem. Petrášovi extraligová premiéra vyšla: z Ostravy obhájkyně titulu přivezly tři body. „Výsledek je po velké obměně kádru povzbuzením. Zatím nám ale chybí větší sehranost. Z tohoto pohledu čas hraje pro nás, přesto se vzhledem k mladému kádru obáváme v sezoně výkonnostních výkyvů,“ řekl Petráš. Také Olomouc vstoupila do sezony bez ztráty setu na palubovce pražského Olympu. Včera však ve Středoevropské lize MEVZA doma podlehla maďarskému týmu Békéscsabai 2:3. Hlavní výzva ovšem zní: sesadit z trůnu Prostějov! Lacino se šampion nedá. Na to je vítězná DNA zarytá příliš hluboko. Čtvrteční 2. kolo extraligy volejbalistek

17.00: Prostějov – Olymp Praha, Olomouc – Frýdek-Místek, 18.00: KP Brno – Šternberk, Přerov – Ostrava, Liberec – VK Brno