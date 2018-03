Ostravský kouč po vyřazení: Byli jsme Liberci zdatným soupeřem

„Divákům musíme poděkovat. Vyprodali halu, což už ani nepamatuji, kdy to bylo naposledy. Je super, když lidé stojí až u oken,“ řekl ostravský trenér Jan Václavík. „Mohli jsme více podlehnout atmosféře, která byla skvělá, ještě více se zbláznit a Liberec by to s námi měl těžší.“

Václavíka mrzelo, že nezopakovali výhru z předchozího domácího duelu s Libercem, kdy otočili stav z 0:2 na 3:2. „Nezasloužili jsme si prohrát 0:3,“ podotkl. „Byli jsme Liberci zdatným soupeřem. Ten poslední zápas jsme si ale pokazili vlastními chybami. První dva sety jsme ukončili sami. V úvodním jsme stáhli velkou ztrátu, načež jsme ho ukončili zkaženým lehkým servisem. Ve druhém jsme koncovku nedohráli. Víc možností vám tak silný soupeř nedá.“

Ostravský nahrávač Mateusz Biernat připomněl, že třikrát soupeře hodně potrápili. „Ale tentokrát to bohužel za moc nestálo,“ podotkl.

Problém viděl především ve špatné přihrávce a chybách v útoku. „Byli jsme úplně jiný tým než v¬těch předchozích zápasech, ale i¬tak jsme v play off ukázali jinou tvář než v základní části, v níž nám to hlavně doma nešlo.“

Liberecký trenér Michal Nekola a smečař Aleš Správka se shodli, že jim k výhře pomohl koncentrovaný výkon. „Ostrava nás v sérii mile překvapila, jak nás prověřila. Nebylo to vůbec jednoznačné,“ ulevil si Správka.

„Hráli jsme mnohem soustředěněji než minule,“ uvedl Michal Nekola. „Tlačili jsme domácí servisem. Od prvního setu jsme si vytvořili si spoustu bodových situací. Neměli jsme sice tolik koncových bloků, ale nadrazili jsme hodně míčů a dohrávali je. Stále jsme tak drželi domácí pod tlakem, takže nebyli tak agresivní v útoku.“

Sérii zlomil někdejší reprezentační univerzál Jan Štokr, který ve třetím utkání doma (3:1) měl 33 bodů. V tom čtvrtém byl s 16 body rovněž nejúdernější ze všech.

„Pro Liberec je důležitý, ale v prvním a druhém utkání jsme ho ubránili a v tom čtvrtém nebyl úplně suverénní,“ řekl Jan Václavík. „Ale v tom třetím měl úspěšnost útoku 69 procent.“