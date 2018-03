Kvůli vichru se obří slalom v Aare nejede. Malý glóbus má Rebensburgová

Finále SP ve sjezdovém lyžování v Aare Švédsko Ženy: Závěrečný obří slalom sezony byl kvůli silnému větru zrušen. Konečné pořadí obřího slalomu (po 8 závodech): 1. Rebensburgová (Něm.) 582, 2. Worleyová (Fr.) 490, 3. Shiffrinová (USA) 481, 4. Mowinckelová (Nor.) 371, 5. Brignoneová (It.) 274, 6. Brunnerová (Rak.) 249. Konečné pořadí SP (po 38 závodech): 1. Shiffrinová 1773, 2. Holdenerová (Švýc.) 1168, 3. Rebensburgová 977, 4. Goggiaová (It.) 958, 5. Vlhová (SR) 888, 6. Weiratherová (Licht.) 887, ...61. Ledecká 101, 114. Capová 12, 118. Pauláthová 8, 119. Dubovská (všechny ČR) 7.