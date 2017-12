V Courchevelu vládla Shiffrinová, po zranění se vrátila Pauláthová

Ženy - obří slalom: 1. Shiffrinová (USA) 2:02,40 (1:01,30+1:01,10), 2. Worleyová (Fr.) -0,99 (1:02,72+1:00,67), 3. Mölggová (It.) -1,01 (1:02,04+1:01,37), 4. Mowinckelová -1,02 (1:02,36+1:01,06), 5. Haverová-Lösethová (obě Nor.) -1,30 (1:02,26+1:01,44), 6. Meillardová (Švýc.) -1,33 (1:02,42+1:01,31), 7. Baudová Mugnierová (Fr.) -1,67 (1:02,80+1:01,27), 8. Bassinová (It.) -1,75 (1:01,81+1:02,34), 9. Holdenerová -1,81 (1:02,84+1:01,37), 10. Gutová (obě Švýc.) -1,87 (1:03,43+1:00,84), ...Pauláthová (ČR) nedokončila 1. kolo.

Průběžné pořadí obřího slalomu (po 3 z 9 závodů): 1. Shiffrinová 225, 2. Rebensburgová (Něm.) 218, 3. Worleyová 200, 4. Mölggová 180, 5. Brunnerová (Rak.) 113, 6. Mowinckelová 110.

Průběžné pořadí SP (po 11 závodech): 1. Shiffrinová 621, 2. Rebensburgová 430, 3. Weiratherová (Licht.) 374, 4. Gisinová (Švýc.) 303, 5. Worleyová 286, 6. Mowinckelová 283, ...37. Ledecká 56, 100. Dubovská (obě ČR) 2.