Dostat zlatou placku je skvělé, radoval se z titulu nymburský Bohačík

Je vítězství v lize výjimečné i pro Nymburk, který triumfoval popatnácté za sebou? „Určitě je na nás vidět, že máme obrovskou radost,“ řekl Bohačík, za nímž do haly dorazilo 23 známých a příbuzných včetně bratra Petra. Oba jsou odchovanci nedaleké NH Ostrava.

Jaromír Bohačík je přesvědčený, že klíčové pro celkové finálové vítězství byl úspěch v dnešním duelu. „Také jsme do něj vstoupili mnohem lépe než v tom domácím,“ podotkl, „Dobře jsme se soustředili, protože jsme věděli, že to tady bude těžké. Opava hraje doma výborně a ten začátek jsme zvládli výborně. Tím jsme je zastavili.“

Křídelník Bohačík už finále v minulosti zažil, ale neuspěl v něm. „A už je to dávno, že si to ani nepamatuji,“ usmál se. „A je to super i pro to, že loni jsem tu končil v prvním kole play off.“ Tehdy na Opavu nestačil s USK Praha, z něhož před touto sezonou do Nymburka zamířil. „Letos tady končím taky, a je to mnohem příjemnější. Dostat zlatou placku je skvělé.“

A jaké budou oslavy? „Nic jsme neplánovali, protože kdybychom tady prohráli, tak by se ještě hrálo u nás. Všechno bude spontánní. A určitě i intenzivní.“