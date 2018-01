Žádný ústup. Basketbalisté Nymburku doma i v Lize mistrů dál válí

Realita? Žádný ústup ze slávy zatím není znát!

Nymburk tradičně vládne domácí scéně, v lize ještě nepoznal porážku. A nečekaně skvěle si vede i v Lize mistrů, v níž se v základní skupině dostal do velice kvalitní společnosti. Přesto má už dvě kola před koncem jistý postup do další fáze soutěže.

Razítko na úspěch přidal Nymburk díky úterní domácí výhře s italským Avellinem, nad kterým zvítězil 81:77. „Na začátku skupiny jsme si říkali, že budeme mít co dělat, abychom mohli myslet na postup. Papírově jsme patřili možná do spodní trojky. Ale my si to nepřipouštěli a šli jsme si za postupem. A to se povedlo,“ radoval se nymburský kapitán Pavel Pumprla.

„Teď bychom chtěli dotáhnout alespoň to druhé místo, abychom se vyhnuli soupeřům, jako je neporažené Monako. Rozhodně se nechceme uspokojit postupem.“

Nymburk se po vítězství nad Avellinem ocitl dokonce na okamžik na první příčce skupiny, jenže po výhrách Besiktase Istanbul a francouzského Nanterre klesl na třetí příčku.

I tak je jasné, že má Nymburk na umístění minimálně na druhé příčce velkou naději. Zbývající dva duely odehraje v belgickém Oostende a doma proti polskému týmu Stelmet Zielona Góra.

„Každý úspěch je cenný, ale doufám, že nezůstaneme jen u postupu a že budeme chtít jít ještě dál. Větší pohárový úspěch nám chybí. Jednou jsme byli těsně před branami Final Four Eurocupu, těsně nám utekl také postup do Euroligy, ale větší úspěch, jako by bylo Final Four, zatím nemáme,“ řekl veterán Petr Benda, který v nymburském dresu pamatuje fůru pohárových zápasů.

I když je přemýšlivému pivotovi už 35 roků a v dresu českých šampionů kroutí už jedenáctou sezonu, pořád dokáže být na palubovce enormně důležitý.

Třeba právě proti Avellinu dokázal pokrýt ukrajinského pivota Kyryla Fesenka, muže se zkušenostmi ze zámořské NBA .

„Zastavit Fesenka byl jeden z hlavních úkolů. Je jedno, jak je vysoký, ale on je také hrozně těžký. Má snad 140 kilo. To byla ta nejsložitější věc. Hned v prvním útoku mě zadupal a myslel jsem, že mi vyrazí dech. Ale kolektivním výkonem jsme ho zastavili. Výbornou práci na něm v rozhodující chvíli odvedl Martin Peterka,“ pochválil Benda mladšího spoluhráče.

Nymburk teď musí zvládat náročný program, prakticky každý třetí den nastupuje k zápasu.

S Kolínem dorazí Beneš

Takže už dnes (18.30) ho čeká sousední ligové derby s rozjetým Kolínem, který vyhrál sedm z posledních osmi zápasů a už se vyšplhal do těsného závěsu za elitní čtyřku.

„Bude dobře, když se nám podaří rozložit minuty mezi všechny hráče. Pokud nebude muset nikdo hrát více než 25 minut, budeme všichni spokojení,“ vyslovil před dnešním soubojem přání další nymburský hráč, Vojtěch Hruban.

„Kolín už v mnoha zápasech ukázal, že může porazit jakéhokoliv soupeře, je to jedno z největších překvapení letošního ročníku ligy. Proto předpokládáme, že do utkání u nás přijdou hodně nažhavení a budou chtít využít naší únavy z úterního duelu proti Avellinu,“ přidal své postřehy nymburský kouč Oren Amiel. „Doufám, že naši fanoušci, kterých si obrovsky ceníme nejen za úžasnou podporu v utkání proti Avellinu, nás přijdou opět povzbudit,“ přeje si nymburský trenér.

Speciální bude zápas pro kolínského trenéra Pavla Beneše, který právě s Nymburkem spojil velkou část své kariéry. Nyní dorazí poprvé k ostrému souboji jako soupeř.

„Utkání nás zastihlo v nejméně vhodnou dobu, kdy máme mimo hru tři hráče. Do utkání jdeme se dvěma záměry. První je rozložit minutáž i na hráče, kteří v poslední době nedostávali tolik příležitostí, a druhý je bojovat o co nejlepší možný výsledek,“ řekl Beneš. V sestavě mu budou chybět Lee Skinner, Vojtěch Bratčenkov a Petr Šafarčík.