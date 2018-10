S vítězem Ligy mistrů mimo domov. Nymburk přesto pomýšlí na pomstu

Oba týmy v prvním kole Ligy mistrů prohrály. AEK doma nestačil na Hapoel Jeruzalém (75:79), Nymburk podlehl 63:74 v Dijonu. O to větší význam bude mít úterní duel.

V Nymburce ale především všichni touží oplatit soupeři březnové vyřazení. Tehdy se tím trápil zejména kapitán Pavel Pumprla, který byl u rozhodujících okamžiků a porážku těžce nesl.

„Neříkám, že si na to občas nevzpomenu, protože historka, jak jsem byl po zápase s Aténami smutný, je doma hodně oblíbená a musím ji dětem často vyprávět. Věřím, že mi to pomůže se vyhecovat k ještě lepšímu výkonu stejně jako celému týmu. Porazit Atény doma by nás mohlo dostat do míst, kde chceme ve skupině být,“ řekl Pumprla.

Otázkou je, jak si Nymburští poradí se změnou prostředí. Kvůli nařízení FIBA musí trojici svých zápasů v LM přesunout ze svého domácího sportovního centra do lépe vyhovující haly. Zvolili pražskou Královku, kde hrají domácí zápasy basketbalistky USK Praha.

„Na Královce jsem ještě pořádně nehrál. Jen přátelák za národní tým s Mexikem. Takže těžko říct, jak se to na našem výkonu projeví. Doma v Nymburce jsme zvyklí, jsme tam silní, tak uvidíme, co v Praze. Ale něco tam odtrénujeme a nemělo by to mít negativní vliv,“ věřil Pumprla.

Momenty z nešťastné nymburské porážky s AEK Atény:

Klíčové pro domácí bude zastavit amerického pivota Vince Huntera, který v prvním duelu s Hapoelem nasbíral 16 bodů a 11 doskoků. Kanadský rozehrávač Xavier Rathan-Mayes přidal 17 bodů a důležitou postavou týmu zůstává zkušený pivot Dušan Šakota.

S řeckým celkem by měla přicestovat i bývalá nymburská opora Howard Sant-Roos. AEK navrch angažoval zkušeného Litevce Jonase Mačiulise, který před třemi roky pomohl Realu Madrid vyhrát Euroligu.

Duel na Královce začne v úterý v 18:30.