Brankář Schams: V hale byl pořádný hukot. Až mě z toho bolela hlava

Můžete popsat, jak k tomu došlo?

Chvíli před tím jsem hodil dlouhý balon na naše křídla, která běžela dopředu. Gólman soupeře si toho asi všiml, a protože hrozilo, že bych přihrával znovu, vyběhl. Všiml jsem si, že je z brány hodně. Byl to moment, tak jsem nad tím nepřemýšlel, zkusil to a naštěstí to vyšlo.

Utkání nakonec skončilo nejtěsnějším rozdílem: 26:25. Takže právě vaše branka mohla být rozhodující.

Byl to jeden z gólů, který byl potřeba. Pomohlo to i mně, nakoplo mě to v chytání.

Čekal jste, že bude zápas takto vyrovnaný?

Už před zápasem jsem říkal, že to bude hodně těžké, boj o každý balon. Což se nakonec potvrdilo. Kopřivnice hraje hodně dobře, mají dobrý tým. Věděl jsem, že to bude vyrovnané a že se to takhle bude tahat.

Váš trenér Pavel Hladík ocenil přípravu kouče soupeřů Lubomíra Veřmiřovského. Kopřivnice prý dokázala dobře eliminovat vaše největší hrozby a vy jste museli v závěru improvizovat.

Kopřivnice je bojovný tým, hrají tvrdou obranu, jsou hrozně rvaví. Takže to bylo nepříjemné. A navíc Luba Veřmiřovský, kterého znám – dva roky jsme spolu hráli v Karviné a nějaký čas mě tam trénoval, kluky určitě připravil dobře.

Utkání, na které přijela padesátka hostujících fanoušků, mělo výbornou kulisu. Souhlasíte?

V hale byl opravdu pořádný hukot, až mě z toho druhý poločas i trošku bolela hlava. Protože jsem neslyšel skoro vlastního slova. Fanoušci výborně fandili. Byla to paráda, pak se hraje výborně.

Spokojený asi budete i s dosavadním průběhem sezony. Po deseti zápasech je Nové Veselí s patnácti body na druhém místě.

Vstup do sezony jsme měli výborný, zatím se daří. S umístěním i s počtem bodů je spokojenost. Byť jsme doma ztratili s Hranicemi, což byla trošku škoda. Ale naštěstí jsme přivezli nějaké body zvenku. Takže celkově je to dobré. Teď je jen potřeba v tom pokračovat.

Na čele tabulky jste byli v úvodu soutěže i loni, pak přišel pád a nakonec účast v play out. Co je potřeba udělat pro to, aby se to letos neopakovalo?

Nesmíme polevit. Loni jsme prohráli nějaké vyrovnané zápasy, což nás trošku psychicky srazilo dolů. Letos se nám naopak takové zápasy většinou daří vyhrávat. To je důležité. Takže v tom budeme chtít pokračovat. Musíme jít zápas od zápasu, nekoukat na to, jestli jsme druzí, šestí nebo desátí, a získávat body. Snad se nám podaří do play off proniknout.

Před předchozím domácím utkáním s Duklou Praha trenér Hladík mluvil o tom, že v šesti zápasech, které v tu dobu zbývaly do konce roku, chce udělat šest bodů. Už nyní máte čtyři.

Zatím to jde. Ale ještě dva body nám chybí. Já si myslím, že bychom mohli klidně uhrát o dva body navíc. Ale uvidíme. V tak vyrovnané soutěži je každý zápas těžký.

To platí i o tom příštím. V neděli hrajete na hřišti třetí Plzně. To bude asi důležité střetnutí.

To potvrzuji. Ale dovolím si tvrdit, že my teď máme malinko nahráno. Můžeme jet s klidnou hlavou. Plzeň bude doma favoritem, přece jen v posledních letech byla vždy favoritem na titul. Takže si to tam pojedeme užít, bojovat a zkusit překvapit. A přivézt znovu nějaký ten bod, což by byla paráda.