Na házenkářský turnaj do Nového Veselí zavítají i „profíci“ z Polska

Memoriál Josefa Smékala účastnící Skupina A: TJ Sokol Nové Veselí,SPR STAL Mielec (Polsko),ŠKP Bratislava (Slovensko) Skupina B: HC Robe Zubří,MKS Piotrkowianin Piotrków Trybunalski (Polsko), Veszprem Kézilabda Kft. (Maďarsko)

„Kdo nás nezná, ten se tomu směje. Jsme malinká obec, nicméně házená je u nás doma,“ říká trenér místního extraligového Sokola Pavel Hladík. „Máme tu parádní zázemí a akademii. Naši dorostenci pravidelně hrají s velkými týmy a poráží je,“ pochvaluje si Hladík.

A svou sílu už má také extraligové áčko Nového Veselí. „Tento turnaj je pro nás výborný, se zahraničními týmy sbíráme cenné zkušenosti,“ tvrdí Hladík. „Pro hráče je to navíc větší motivace, než kdyby se střetávali se stejně kvalitními týmy z české extraligy, se kterými už se známe.“

K hlavním favoritům letošního turnaje, jenž se hraje od pátku do neděle, by měli patřit oba zástupci polské ligy: Mielec a Piotrków. „Jsou to profíci, u kterých se očekává, že jejich kvalita bude vysoká,“ říká Hladík.

„Ale tohle je přípravný turnaj, u kterého nejde o výsledky. Týmy zkouší různé věci, takže je možné, že trenéři budou točit všechny hráče i na úkor umístění,“ dodává Hladík.