Naši fanoušci patří k nejlepším v republice, chválí novoveselský Štěrba

„Máme za sebou čtvrtinu soutěže a zatím určitě panuje spokojenost,“ raduje se dvaadvacetiletý házenkář aktuálně vedoucího týmu tabulky. „Na druhou stranu je před námi ještě spousta těžkých zápasů,“ varuje.

Asi málokdo čekal, že se budete po šesti zápasech pohybovat na čele extraligy. V čem tkví letošní kouzlo Nového Veselí?

Prostě se daří, takže je i lepší nálada. A když neprohráváte zápasy o gól, jako třeba loni, tak roste i sebevědomí.

Je s každým dalším zápasem cítit, že z vás mají soupeři čím dál větší respekt?

Myslím, že respekt má v lize každý vůči každému soupeři, protože už se mnohokrát ukázalo, že může vyhrát každý. A zvlášť to platí v našem případě. My umíme zápasy venku i doma. Je to vždycky jenom o naší hře.

Kterého vítězství si zatím nejvíc ceníte?

Určitě toho s Lovosicemi, které jsme porazili o gól. Ani za nepříznivého stavu jsme se nepoložili a zápas jsme dotáhli do úspěšného konce. Ten byl nejtěžší.

Příznivci Nového Veselí za týmem stáli vždycky, ale letos jsou asi ještě hlučnější. Nebo ne?

Máte pravdu, že jsou každou sezonu super. A letos bych řekl, že jich snad chodí ještě o něco víc. Určitě patří k nejlepším v celé republice. Fandí opravdu celý zápas. Rozhodně si v tomhle směru nemáme na co stěžovat.

Vy ale nejste přímo z Nového Veselí...

Ne, já pocházím z Ivančic.

A už jste přijal Veselí za své?

Bydlím ve Žďáru nad Sázavou.

Zkusím si tipnout: je tam větší možnost vyžití?

(usmívá se) Ano, je to větší město, takže si člověk má kam zajít na kávu nebo jinak posedět.

Ve Žďáru i studujete?

Ano, vyšší odbornou školu. Strojírenství.

Obor jste si zvolil dobrovolně?

Jo, určité věci ve strojírenství mě baví. Jednou, až s házenou skončím, bych se mu asi chtěl věnovat.

Zmínil jste, že pocházíte z Ivančic. To jste si minulý týden musel pohárový zápas hodně užívat. Mám pravdu?

Jasně, byl to pro mě specifický zápas, těšil jsem se na něj moc. Začátek byl sice z naší strany trochu nervózní, ale pak jsme zabrali a nakonec vyhráli 29:21. A postoupili v domácím poháru dál.

Už víte, na jakého soupeře narazíte ve 4. kole?

Zatím ne, ale jelikož postoupily - až na jednoho - všechny extraligové týmy, může to být kdokoliv. A nebude to jednoduché.

Patříte k nejlepším střelcům celé extraligy. To je příjemná vizitka, co říkáte?

Cítím se v pohodě, hraje se mi dobře. Snažím se proměňovat šance, které mi kluci připraví.

Možná jednou budete slavnějším rodákem v Ivančicích než herec Vladimír Menšík...

(směje se) Nad tím jsem nepřemýšlel. Ale pamatuju si, že pan Menšík je trochu příbuzný. Vždycky jsme se na něj rádi dívali.