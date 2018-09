Vstupy do sezony Novému Veselí nešly, letos ho k výhře vedli fandové

„Byl to hodně vyrovnaný zápas,“ vrátil se o pár dnů zpátky sedmadvacetiletý Schams. „Celou dobu jsme vedli, až v závěru jsme o náskok přišli. Naštěstí jsme tenhle vyrovnaný souboj tentokrát zvládli. Loni se nám to totiž mockrát nepovedlo,“ připomněl extraligový ročník 2017/18, v němž skončilo Nové Veselí těsně před branami play off.

Před novou sezonou doznal kádr Sokola hned několika výrazných změn v sestavě, což pro brankáře znamenalo, že musel nejprve najít s novými spoluhráči tu správnou řeč.

„Navíc máme novou střední spojku, která řídí útok, takže bylo potřeba všechno pořádně domluvit. Ale zatím to vypadá, že nám to snad bude klapat. Snad to bude s přibývajícími zápasy jenom lepší a lepší,“ svěřil se s přáním Schams.

Krize přišla ve druhé půli

Jak už bylo řečeno, v úvodním zápase byl svému týmu velkou oporou, ovšem zažil i těžší chvíle.

„Musím přiznat, že se mi úplně nedařilo uprostřed druhé půlky, kdy se Frýdku povedlo otočit výsledek,“ zmínil komplikace na cestě za prvním úspěšným výsledkem. „Naštěstí jsem ale nakonec přece jen ještě něco chytil a taky kluci přidali nějaké další góly, takže jsme to zvládli,“ oddechl si.

Obavy měl nicméně už před prvním utkáním. „Nám totiž ty úvodní zápasy nikdy moc nevycházely. Navíc někteří kluci do něj šli buď zranění, nebo vůbec nemohli hrát,“ zmínil zdravotní komplikace hned několika spoluhráčů. „Nakonec to ale všechno dobře dopadlo,“ radoval se.

Hlavní trenér novoveselského A-týmu Pavel Hladík si v pozápasovém hodnocení pochvaloval nejen morálku svých svěřenců, ale znovu také zmínil diváckou kulisu. „Děkuji našim skvělým fanouškům, kteří nás na konci zápasu dotlačili k zisku bodů,“ uvedl konkrétně.

A úplně stejně nadšený byl z atmosféry i Schams. „U nás ve Veselí je to vždycky výborné,“ ujišťoval brankář Sokola.

„Hala totiž není tak velká, takže když přijde hodně lidí a všichni začnou fandit, tak je to fakt mazec. Člověk jim pak chce o to víc udělat radost, pobavit je hrou a vyhrát,“ vysvětloval.

Hektickou kulisu ovšem už v dalším zápase zažijí házenkáři Nového Veselí také z pohledu soupeře. Rovněž v Zubří, kam v sobotu vyrazí na utkání druhého kola, totiž umí diváci udělat pořádné peklo.

„Proto se tam hraje vždycky tak těžko. Naštěstí i díky vítězství nad Frýdkem můžeme jet do Zubří s čistou hlavou a zkusit překvapit. A já myslím, že bychom nějaký ten bod urvat mohli,“ svěřil se s přáním pro víkend Schams.