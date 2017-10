Čtyři zápasy = čtyři body. Házenkáři Nového Veselí jsou čtvrtí

A přesto, že v úvodních dvou bitvách loňský extraligový nováček na domácí palubovce podlehl těsně Kopřivnici (23:25) a Plzni (22:23), dokázal úkol vytyčený trenérem splnit. Po vítězstvích v Karviné (33:26) a doma nad Lovosicemi (25:17) se Nové Veselí po startu soutěže vyhřívá na čtvrté příčce.

„Doufám, že se nám z toho nezamotá hlava. Na náš mladý tým, který je v soutěži teprve druhým rokem, to totiž může fungovat i obráceně,“ obává se Hladík tlaku, který by na sebe hráči mohli sami vyvinout.

„Doufám, že nás to bude motivovat. Chceme zůstat na zemi a pracovat dál. Je teprve začátek soutěže a navíc je to na skóre: my jsme sice čtvrtí, ale čtyři body má i desátý tým. Takže je to spíše opticky.“

Novoveselský kouč však připouští, že zatím může být se hrou a výsledky svého týmu relativně spokojen. „K úplné spokojenosti by to bývalo chtělo doma porazit Kopřivnici,“ myslí si. „Ale poslední dva zápasy jsme hráli fakt výborně. Nejen výsledkově, ale i herně.“

Za soupeře přitom měl Sokol favorizované týmy. „A přesto jsme zvítězili vysokým rozdílem,“ těší Hladíka. „Nebylo to tak, že bychom to ubojovali. Byly to výsledky podložené výkonem. Teď doufáme, že na to dokážeme navázat.“

Před reprezentační pauzou čekají Nové Veselí ještě dva zápasy: nejprve ve Frýdku-Místku (8. 10.) a poté doma s Jičínem (14. 10.).

„Do těchto dvou utkání jsme si dali minicíl - získat minimálně dva body. Tak, abychom tabulkou nepadali,“ přeje si Hladík. „Extraliga je totiž strašně vyrovnaná, má obrovskou kvalitu. Proto nechceme nic podcenit a chceme to mít ve svých rukách. Tak, abychom splnili náš hlavní cíl: postup do play-off,“ dodává kouč.