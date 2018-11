Dukla i Šůstek se zatím hledají. Objeví cestu v Challenge Cupu?

Porušil nepsané pravidlo kolektivních sportů a před utkání proti mateřskému klubu nevypsal svým spoluhráčům žádnou motivační prémii. „Většinou se dává jako prémie basa do šatny. Já jsem to jednou neudělal a možná se to vymstilo,“ usmívá se Šůstek.

S nadsázkou by se dalo říct: viník porážky je na světě. Nebo to bylo jinak? Co se dá k zápasu po pár dnech říct?

Myslím, že jsme odehráli dobré utkání. Ale bohužel jsme udělali moc technických chyb. A také jsme měli více proměňovat šance.

Vychytal vás brankář domácích Vít Schams, nebo jste měli akce lépe řešit?

Bylo to tak padesát na padesát. Ale určitě si za to můžeme sami. Myslím, že jsme tam měli vyhrát. Že se to nestalo, je škoda.

Přitom trenér Nového Veselí Pavel Hladík před utkáním říkal, že Dukla je obrovským favoritem.

Nechci mluvit o pozici favorita. To se špatně říká už z pohledu toho, kolikátí jsme v tabulce. Ale určitě máme v kádru dost kvalitních hráčů na to, abychom všechny ostatní dokázali porážet. Otázka ale je, jestli to zvládneme. Já věřím, že časem ano. Že se to zformuje, sedne si to a že se potom dokážeme vést na nějaké úspěšné vlně.

Aktuálně jste ale až na deváté příčce. To asi není umístění, na kterých by se Dukla měla nebo chtěla pohybovat.

To určitě není. Pohybovat bychom se chtěli výš, už jen kvůli tomu, že se konečné místo po základní části odráží do play-off. Ale začátek sezony jsme nezachytili. Vždy se něco změní – ať to jsou trenéři, příchozí a odchozí hráči – a pak si to musí nějak sednout. A nám to teď trvá asi bohužel trošku déle, než bychom čekali.

Naopak Nové Veselí je od začátku soutěže na čele extraligové tabulky - po devíti zápasech na druhém místě ztrácí na vedoucí Karvinou dva body.

Nepochybuji o tom, jestli tam patří. Ale je to také o tom, jestli to dokážou udržet celou sezonu. Nebo minimálně do konce základní části. Ale myslím si, že teď tam jsou právem. Mají dobrou spolupráci spojek a pivota. Je to jeden z mála týmů, který dokáže ze spojek ohrozit branku z větších vzdáleností.

David Šůstek (ve žlutém) z pražské Dukly v utkání s Novým Veselím.

Dá se říct, že se kádr Nového Veselí v extralize konečně sehrál? Také loni byl Sokol na začátku sezony na horních příčkách a nakonec hrál skupinu o udržení.

Těžko říct. Také oni mají v týmu nějaké nové hráče, cizince. A ti jsou tam od přípravy. Takže: každý měl stejnou dobu na sehrání. A jim to asi sedlo lépe než nám.

Vy jste se během několika let v pražské Dukle vypracoval v jednu z důležitých postav. Jak jste osobně spokojený s aktuální sezonou.

Také mně se v přípravě dařilo víc než teď. Asi se hledám. Jak se nám daří, to se odráží na našem postavení tabulce. Není to úplně ideálka. Ale doufám, že se to zformuje. Myslím, že níž už snad padnout nemůžeme. Teď nás čeká evropský pohár, tak třeba nás to nakopne.

Mluvíte o dvojzápase třetího kola Challenge Cupu proti litevskému celku Kauno Ažuloas-KTU Kaunas. Fakt by mohl být tím bodem zlomu?

Budeme se snažit ze sebe vydat co nejvíce. Přeci jen, jsou to evropské poháry. Je to šance více se blýsknout a třeba by se někdo mohl dostat i někam do zahraničí. Ale tím nechci říct, že bychom se v extralize nesnažili. Ale je to jiná motivace než liga.

Zápasy s Kaunasem budou zajímavé také v tom, že oba hrajete v Česku.

Máte pravdu. Normálně se hraje pohárovým způsobem: doma - venku, jako v jakémkoliv jiném sportu. Ale tady došlo k dohodě mezi kluby a oba zápasy se budou hrát v Praze.

Takže budete mít výhodu domácího prostředí.

No, naše prostředí... Hrajeme na Slavii. Teď nemůžeme být v Praze na Ruzyni, v naší hale, protože se rekonstruuje. Tak jsme v azylu. Máme tam dva tréninky týdně. Ale nějak to musíme zvládnout.

Fanoušci Dukly si vás stejně asi najdou, že?

Určitě. A já si myslím, že to pro ně je i přístupnější. Na Ruzyň je to trochu z ruky, autobus tam tolik nejezdí. Na Slavii je dostupnost lepší.

Tak mě napadá, nemůže rekonstrukce haly v Ruzyni hrát svou roli i ve vašich výsledcích?

To si nemyslím. Cestování po halách máme teď docela dost. Ale já bych se na to nechtěl vymlouvat. Všude máte něco. Nemyslím si, že by to byla nějaká zásadní příčina toho, jak hrajeme. Je to v nás, potřebujeme si to srovnat v hlavě.

David Šůstek (ve žlutém) z pražské Dukly střílí v utkání s Novým Veselím.

Když mluvíme o cestovaní. Jak často se David Šůstek během sezony dostane domů do Nového Veselí?

Když je volný víkend, tak jsem buď s přítelkyní, nebo jedu za rodinou do Nového Veselí.

Jenže těch volných víkendů zase tolik není.

To je právě to. Je to blbé. Ale když hrajeme na Moravě, tak jedu třeba den dopředu do Veselí a pak se nechávám nabrat po cestě na dálnici. Nebo když hrajeme v sobotu, tak na Vysočině zůstávám a do Prahy se vracím až po víkendu.