Cyklistka Nosková ujela všem. Stala se mistryní Evropy do 23 let

ME v silniční cyklistice juniorů a závodníků do 23 let závody s hromadným startem ve Zlíně Ženy do 23 let (108 km): 1. Nosková (ČR) 3:31:48, 2. Soetová (Niz.) -3:49, 3. Paternosterová (It.) -7:15, ...19. Korvasová -15:58, 32. Cetkovská (obě ČR) -22:27. Juniorky (75,6 km): 1. Garejevová (Rus.) 2:28:29, 2. Guazziniová (It.), 3. Ludwigová (Něm.) obě -6:01, ...7. Jandová -6:02, 9. Sásková -6:03, 29. Hájková -14:59, 48. Ševčíková -23:14, 51. Janů (všechny ČR) -23:37..