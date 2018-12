Málem ukončil švýcarské sny o zlatu. Bylo to blízko, smutnil norský gólman

Právě on byl tím mužem, který málem předčasně ukončil švýcarský sen o zisku zlatu. Na konci třetí třetiny za stavu 1:2 pochytal všechny střely během nebezpečné přesilové hry soupeře a následně asistoval výhozem u vyrovnávacího gólu Ketila Kronberga.

Byli jste blízko, že?

Tak moc. Chtěli jsme vyhrát, měli jsme velké šance a věděli jsme, že na ně máme. Teď jsme trochu naštvaní, smutní, ale hráli jsme opravdu dobře! Myslím, že jsme Švýcary zaskočili. Mysleli si, že nás přehrajou, ale my výborně bránili.

Byl to z vašeho pohledu nejlepší norský zápas?

Od té doby, co tu hraju, to byl určitě náš nejlepší výkon. Děláme velké kroky.

Neměli jste v hlavě porážky 1:9 se Švédskem a Finskem?

Finsko a Švédsko jsou pořád o dost lepší než Švýcarsko. Věděli jsme, že když uděláme všechno, co je v našich silách, můžeme postoupit.

V závěru na vás během oslabení šlo spoustu nebezpečných střel, ale vy jste všechno pochytal...

Pro ně to byla šťastná přesilovka, jsem rád, že jsem jí pomohl ubránit.

A pak ještě nahrát na srovnávací gól.

Bylo tam pár dobrých odrazů. Viděl jsem Ketila (Kronberga), tak jsem do toho prostě musel jít. Opravdu jsme byli blízko.