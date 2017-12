Test českého mládí v nedělních štafetách. Pojedou Václavík i Davidová

Muži poběží štafetu v Hochfilzenu ve složení Michal Šlesingr, Ondřej Moravec, Adam Václavík a Michal Krčmář.

Ženská štafeta bude od prvního do posledního úseku poskládána Eva Puskarčíková, Jessica Jislová, Markéta Davidová a Veronika Vítková.

Václavík při druhém pohárovém kole doběhl 59. ve sprintu a 47. ve stíhačce a dostal přednost v mužském týmu před Tomášem Krupčíkem, který ve štafetě startoval na posledním mistrovství světa.

„Adam byl ve stíhačce běžecky lepší než ve sprintu,“ komentoval výběr šéftrenér Ondřej Rybář. „Potřebuje ve štafetě získat zkušenosti. Chtěli jsme do ní nasadit ty momentálně nejlepší běžce.“

Připustil, že za jiných okolností by byl první variantou na čtvrtého muže Krupčík. „Ten střílí dobře a rychle, jenže tady se trápil běžecky. Ale jeho čas ve štafetě určitě ještě přijde,“ věří šéftrenér.

MUŽI PRO ŠTAFETU: zlava Václavík, Šlesingr, Moravec a Krčmář.

Spekulovalo se také o vhodnosti startu Ondřeje Moravce. Ještě ho limituje dlouhé letní tréninkové manko a sám zvažoval, jestli by tři starty ve třech dnech nebyly pro něj příliš.

Bezprostředně po dojetí stíhacího závodu tak Moravec tvrdil: „Nevím, zda by bylo rozumné, abych štafetu jel. Ještě se o tom budeme bavit. Nechtěl bych se dostat do únavy a pak se z ní dlouho sbírat.“

Přesto jej trenéři Rybář a Málek nominovali.

„Zatím to vůbec nevypadá, že by Ondra nezvládal zátěž,“ usoudil Rybář. „Naopak, potřebuje každý závod i proto, aby zase skloubil střelbu se závodním během. Ve štafetě má tři rezervní náboje a může si dovolit částečně i zariskovat a zkusit si odstřílet to, co se na podzim učil.“

Pro Davidovou rozhodl běh, pro Jislovou střelba

Markéta Davidová dostane ve štafetě Světového poháru důvěru podruhé v kariéře, debutovala loni v Ruhpoldingu. Nyní byla v Hochfilzenu v pátek na 41. místě sprintu druhou nejlepší Češkou. V sobotu předvedla ve stíhačce desátý absolutně nejrychlejší běžecký čas, jenže opět jednou se trápila se střelbou. Na úvodních třech položkách netrefila 2, 2 a 3 terče, až tu poslední zvládla čistě.

„Říkala jsem si, že ještě jedno trestné kolo a už nedojedu ani do cíle. Takže na poslední položce už to musela být nula,“ vykládala za cílem. „Ale je to hrozný, ta má střelba, fakt ostuda. Nevím, co s tím dělat, pracovali jsme na ní hrozně moc a pořád to nejde. Ta grupeta se shlukla do menších, přesto mi vždycky nějaká ta rána uteče. Asi to chce čas a spoustu další práce. Myslím, že mám na víc než střílet takhle špatně.“

O štafetu se Davidová kdovíjak nehlásila, ale ani se nezříkala odpovědnosti. „Nechám to na trenérech. Určitý strach, že bych ji mohla pokazit, mám. Ale na druhou stranu bych neměla do závodu jít se strachem, že se netrefím.“

Trenéři Vítek a Rybář jí posléze skutečně dali důvěru.

BYLY NOMINOVÁNY. Markéta Davidová (vlevo) a Jessica Jislová

„Patří u nás s Verčou k nejrychlejším,“ odůvodňoval výběr Rybář. „Závod pro ni bude další zkušeností. Není na co čekat a nemá proč se štafety bát. Chtěly bychom, aby se holky sehrály a mohly pak usilovat o nějaký pěkný výsledek. A k tomu je zapotřebí mít rychlého běžce, jakým Markéta je. I když bude víc dobíjet na střelnici, tak je potom schopná tu ztrátu zase sjet.“

Stavitelé reprezentace nezastírají, že jméno Davidové nosí v hlavě i směrem ke štafetě v Pchjongčchangu. „Pořád máme dost času na to, aby se otrkávala. Je lepší, aby si štafetu zkusila tady, než aby ji poprvé jela až těsně před olympiádou, nebo až na ní.“

Vedle Davidové a dvou dopředu jistých aktérek štafety Veroniky Vítkové a Evy Puskarčíkové se rozhodli postavit na zbývající úsek Jessiku Jislovou.

„U ní sice nečekáme nejrychlejší běh, ale věříme, že se opře o stabilní střelbu,“ vysvětloval Rybář. Dostala tak přednost před navrátilkyní do A-týmu Veronikou Zvařičovou a před Lucií Charvátovou, která měla v minulosti se štafetovou střelbou problémy.

„Veronika Zvařičová tu dostala šanci po dlouhé době startovat na Světovém poháru,“ podotkl Rybář na adresu ženy, jež obsadila 84. místo ve sprintu. „Byl to pro ni takový křest a byla z něj trochu vyjukaná. Takže bych nedělal z prvních závodů nějaké velké závěry.“

Jislová už v minulosti štafetu na mistrovství světa i rozbíhala, tentokrát však poběží první úsek zkušená Puskarčíková.

„Právě proto, že Jessica na tom není běžecky, jak bychom si představovali, tak jsme měli obavy, že pokud by jí vlak ujel hned na začátku, závod by se potom odvíjel jinak,“ řekl Rybář. „Navíc Evička tu štafetu rozjíždět umí. Řešíme do budoucna i mixy a je třeba si ty úseky vyzkoušet.“

ZKUŠENÉ DUO. Eva Puskarčíková (vlevo) štafetu rozběhne a Veronika Vítková (vpravo) doběhne.

Co bude v současném složitém období pro štafety úspěch?

„Vždycky jsme říkali, že tím je pro nás umístění do osmého místa. Cokoliv bude výš, tím víc to bude příjemné.“

V sestavách mužských štafet chybí Martin Fourcade ve francouzském výběru i bratři Böové v tom norském, už šetří síly na další pohárové kolo v Annecy.

V ženských sestavách není Norka Tiril Eckhoffová, která se v Hochfilzenu trápila, naopak třetí start ve třech dnech absolvuje po nemoci se vracející obhájkyně velkého glóbu Laura Dahlmeierová.