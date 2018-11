Z nominace házenkářek na ME vypadly Mučková, Hurychová a Dvořáková

Nominace házenkářek na ME Brankářky: Lucie Satrapová (Issy Paris Hand/Fr.), Petra Kudláčková (Kristianstad/Švéd.). Levá křídla: Veronika Malá (Issy Paris Hand/Fr.), Kristýna Mika (Truchtersheim/Fr.). Levé spojky: Kamila Kordovská (Blomberg-Lippe/Něm.), Markéta Jeřábková (Érd/Maď.), Jana Šustková (Most). Střední spojky: Iveta Luzumová (Thüringen/Něm.), Šárka Marčíková (TV Nellingen/Něm.), Veronika Mikulášková (Most). Pravé spojky: Helena Ryšánková (Baia Mare/Rum.), Sára Kovářová (Most). Pravá křídla: Dominika Zachová (Most), Jana Knedlíková (Györ/Maď.). Pivoti: Petra Adámková (Frisch auf Göpingen/Něm.), Michaela Konečná (Poruba), Alena Šetelíková (Písek).