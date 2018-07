Do Berlína na ME míří 49 českých atletů. Za tahouny jsou oštěpaři

Jedinou divokou kartu obdržel desetibojař Marek Lukáš, který doplnil v týmu úspěšného limitáře Jana Doležala.

Po čtvrtém místě na loňském MS může na první velkou medaili pod otevřeným nebem zaútočit koulař Staněk, kterému v této sezoně navzdory zdravotním problémům patří víkendovým výkonem 21,52 třetí místo v evropských tabulkách. O pozici níž se nachází český rekordman v běhu na 1500 metrů Holuša, jenž letos vylepšil vlastní národní maximum na 3:32,49.

Výkonnostní posun za hranici 65 metrů a úspěchy na mítincích Diamantové ligy pasují do role medailové kandidátky i Ogrodníkovou. Ta se při absenci světové rekordmanky a úřadující mistryně světa Barbory Špotákové, která má druhou mateřskou pauzu, ujala role tuzemské ženské oštěpařské jedničky.

Mezi muži má stejné postavení úřadující vicemistr světa Vadlejch, kterého ale po výborném vstupu do sezony zbrzdily bolesti zad, kvůli nimž vynechal i víkendový domácí šampionát. Na poslední chvíli se do Berlína nominoval bronzový medailista z loňského MS Petr Frydrych, jehož sezonu provázejí potíže s patami.

Další oštěpař Vítězslav Veselý bude v Berlíně obhajovat stříbro z roku 2016, ale jeho výkonnost v posledních letech není taková, aby mohl reálně pomýšlet na medaili.

Jako obhájce stříbra bude v Berlíně startovat také čtvrtkař Maslák, který sice s přispěním diskvalifikací soupeřů získal v hale třetí světový titul za sebou, ale venku se mu příliš nedaří. Na mistrovství republiky mu nevyšel útok na nejlepší evropskou dvanáctku, s čímž by bylo spojené nasazení přímo do semifinále ME.

Pavel Maslák (uprostřed) ovládl běh na 400 metrů na republikovém mistrovství v Kladně, druhý doběhl Patrik Šorm (vlevo) a třetí skončil Michal Desenský.

Zatím nevýrazné výkony letos předvádí také další vicemistr Evropy z roku 2016 tyčkař Jan Kudlička.

Po první evropské medaili touží dvojnásobná mistryně světa Hejnová, která se po problémech s kolenem vrátila k závodům právě na MČR v Kladně.