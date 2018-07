Hrát v tempu, to mladí Češi nemají v krvi. Přesto chtějí o patro výš

Člen trenérského štábu FC Barcelona má za sebou první přípravu u české mládežnické reprezentace. Po čase stráveném se svým týmem tak může vyhlásit plán pro nadcházející šampionát: „Náš cíl je postoupit do čtvrtfinále a tam vyhrát.“

Tím by se Češi dostali blízko postupu, protože o divizi výš jdou tři nejlepší celky.

V přípravě jeho hráči porazili Egypt, Slovensko i Bosnu a Hercegovinu. Prohráli těsně s Tureckem, s Černou Horou a ve druhém zápase na Slovensku. Výrazněji výsledkově propadli jen proti extrémně silnému celku Francie.

Luboš Bartoň po tréninku české reprezentační osmnáctky.

Luboš Bartoň má tedy důvody k optimismu: „S přípravou jsem spokojený. Myslím, že jsme mohli udělat některé věci jinak, ale člověk se samozřejmě učí. Kluci dobře pochopili, jakou cestou chceme jít. Snažíme se to plnit. Jak jsme připraveni být konkurenceschopní, se uvidí až na šampionátu. Odjíždíme ale s dobrým pocitem.“

Ani české osmnáctce se nevyhnula zranění a komplikace. „To bylo nejhorší na celé přípravě. Luboš Kovář podstoupil operaci slepého střeva a Marek Vyroubal částečně laboroval se zády. Jsou to pro mě dva stěžejní hráči. Na druhou stranu Vít Krejčí a Kovář měli první část přípravy individuální a já jsem si jistý, že bylo dobré rozhodnutí. Každá příprava má nějaké komplikace a zranění. Toto nebyl výjimka,“ je smířený s tím, že zcela hladce jít vše nemohlo.

Český rozehrávač Marek Vyroubal (vlevo) pod tlakem Ratiho Andronikašviliho (4) a Vladimera Tarakašviliho z Gruzie.

Nejhorší byla situace kolem Kováře. Mladý pivot, který si letos v dresu Svitav vyzkoušel zápasy Kooperativa NBL, přišel o velkou část přípravného období. Na šampionát ale nakonec odletěl.

„Vypadá dobře. Už absolvoval tréninky jedna na nula bez kontaktu. Vypadá každým tréninkem lépe. V úterý večer měl první bezkontaktní trénink s týmem. Jsme ve spojení s doktorem, aby všechno probíhalo, jak má. Očekávám od něj na mistrovství Evropy minimum, vše navíc bude bonus,“ je realistický Bartoň.

Novopečený trenér národního týmu tak může počítat s původně zamýšlenou osou Kovář - Vyroubal - Krejčí. Právě poslední jmenovaný by měl být prodlouženou rukou trenéra Bartoně. „Nutno říct, že máme co zlepšovat. Vítek dobře chápe, jakým stylem chceme hrát. Já chci, aby byl vytížený, agresivní, a poslední dva zápasy už to splňovalo moje očekávání,“ konstatuje kouč k tématu Krejčí.

Čeští mládežničtí reprezentanti Vít Krejčí (23) a Luboš Kovář (2) v duelu s Nizozemskem.

Češi se celou přípravu potýkali s problémem v útoku. Nedařilo se jim soupeře přestřílet. Nejvíce bodů zaznamenali proti Egyptu. 79. „Je to dáno tím, že nejsme zvyklí hrát ve vysokém tempu. Nemáme na to dovednosti, fyzičnost ani mentalitu. To je věc, která se nemůže změnit během pár tréninků. I když jsme se snažili, tak bez úspěchu,“ štve Bartoně.

Trenér českého týmu malé útočné efektivity lituje o to víc, že ostatní činnosti jeho svěřencům jdou: „Je to škoda, protože máme slušnou obranu i doskok. Mohli bychom na to navázat rychlým protiútokem a jednoduchým rychlým zakončením, kterým bychom se mohli postarat o dvacet bodů. Jenomže naše počty se pohybují kolem deseti bodů. Místo toho, abychom dali 75 nebo 85 bodů, dáváme jich o deset až patnáct míň. Náš útok pět na pět je pak statický a těch pozic na zakončení je málo.“

V prvních třech dnech šampionátu na Čechy čekají Lucembursko, Island a Izrael, po jednodenní pauze skupinu zakončí s Nizozemskem a Makedonií. Naději na postup do divize A si udrží první dva celky skupiny, které budou hrát čtvrtfinále.