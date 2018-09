Poslední start. Ogrodníková vzhlíží ke Kontinentálnímu poháru v Ostravě

Poslední týdny vyspávala do jedenácti hodin dopoledne, snažila se nabrat síly pro poslední dva závody sezony - curyšské finále Diamantové ligy, kde předevčírem skončila pátá, a hlavně na Kontinentální pohár v Ostravě, který vypukne za týden. „V hloubi duše jsem v něj věřila už na začátku sezony. Pak jsem si zase říkala, že přece nebudu závodit až do 8. září. To se už budu někde válet na pláži,“ popisovala.

Na odpočinek si ještě počká. Stříbro z Berlína ji do Ostravy poslalo.

V moravskoslezské metropoli s atletikou začínala. Na vítkovickém stadionu získala v sedmnácti letech na juniorském mistrovství Evropy bronz v sedmiboji.

Hlavně díky povedenému oštěpu, kterému se posléze začala věnovat naplno. Výsledky však dlouho nepřicházely. „Nepředváděla jsem výkony, na které jsem v tréninku měla,“ přiznala. Ještě předloni byla ráda, když oštěp poslala do vzdálenosti 58 metrů, loni už atakovala hranici 63 metrů a letos v Potchefstroomu vylepšila osobní rekord o tři metry na 65,61 metru.

Letos zářila na Diamantových ligách - třetí skončila v Oslu, druhá v Londýně, vyhrála v Lausanne. Jen to čtvrteční finále v Curychu jí tolik nevyšlo.

Za týden v Ostravě ji čeká úplně jiná soutěž. Pro fanoušky atraktivní, pro samotné atlety už méně. Kvarteto kontinentů (Evropa, Amerika, Asie-Oceánie a Afrika) budou v oštěpu reprezentovat vždy dvě závodnice. Po třech pokusech pak z každého kontinentu postoupí do následných vyřazovacích bojů pouze jedna.

Soupeřkou a zároveň týmovou kolegyní v jednom bude pro Ogrodníkovou její přemožitelka z Berlína - německá oštěpařka Christin Hussongová. „Máme spolu dobrý vztah,“ říká Češka. „Do Ostravy jedeme hlavně jako tým, musíme spolupracovat. Když nepostoupím, nemůžu z toho být smutná. Ale budu bojovat,“ slibuje.

Na stadion, na kterém vyrůstala, se na ni přijde podívat rodina i kamarádi. „I proto se domů moc těším. Bude to krásné zakončení sezony,“ plánuje.

Nejdelší a nejúspěšnější sezony, jakou kdy měla.